Marta Sánchez en laSexta: "Estoy muy harta de que se me insulte"

La presencia de Marta Sánchez en un acto de Ciudadanos no ha pasado desapercibida para las redes sociales, donde se ha reabierto el debate sobre la letra que la cantante creó hace apenas un mes para el himno de España.

El tema dio mucho que hablar en su momento. Algunos veían innecesario 'actualizar' el himno, mientras que otros alababan a la cantante por dar un aire fresco al cántico nacional.

Así, que Marta Sánchez respondiese a la llamada de Albert Rivera para acudir a un acto de su partido, ha avivado las críticas a la cantante, que ha respondido a las acusaciones en el programa conducido por Cristina Pardo en laSexta 'Liarla Pardo'.

"Me pidió Albert que formara parte de esa plataforma. Yo he ido por una cuestión marca España, porque me siento española, mi aportación es lo orgullosa que estoy. Es muy triste que sigamos viendo la bandera y el himno como una inclinación política. Basta ya. Me entristece muchísimo", contaba Sánchez.

La artista se ha mostrado orgullosa de su nacionalidad española y contraria a la independencia catalana. "No estoy diciendo mi inclinación política, no lo tengo claro", añadía.

El tono de voz de la cantante fue tomando fuerza según avanzaba la conversación, dejando claro su malestar frente a las críticas. "No leo mucho las cosas que dicen de mí por redes, pero hay gente que insulta, descalifica. No me merezco eso. Sigen haciendo algún comentario sobre Hacienda. Ya dejé bien claro en El Hormiguero que yo pago en mi país mis impuestos. Pago impuesto solamente en mi país, en España. Estoy muy harta de que se me insulte y de que se me digan cosas que no me merezco. Me siento muy orgullosa de haber cantado el himno, muy orgullosa de haber hecho esa letra y voy a cantarla cuando me apetezca, ¿vale?, sentenció la cantante.

