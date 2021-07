'Mask Singer 2' desenmascara su última máscara antes de la final: Cocodrilo descubre su identidad

Cocodrilo era Bertín Osborne.

Mask Singer 2 ha descubierto este miércoles el rostro de uno de los cinco enmascarados que aún quedaban en el concurso, dejando solo en competición a los cuatro finalistas. Son Monstruita, Huevo, Plátano y Erizo.

Bertín Osborne consiguió despistar con sus pistas a tres de los investigadores, pero no consiguió engañar a Javier Ambrossi que sí dio en el clavo. Él sabía que el cantante estaba detrás, el resto de compañeros patinario un poco más.

José Mota: Carlos Moyá

Carlos Moyá Javier Calvo: Miguel Ríos

Miguel Ríos Paz Vega: Loquillo

El nuevo desenmascarado llegó pisando fuerte a la gala 8 de Mask Singer para cantar You shook me all night long, de AC/DC, un tema que no contó con el suficiente apoyo que lo llevó a enfrentarse en duelo con Plátano..

A la batalla se presentó con la canción Purple Rain, de Prince, que tampoco convenció, lo que se tradujo en su desenmascaramiento y su salida del programa.

Los 11 concursantes ya desenmascarados

Al conocer el rostro escondido tras la máscara de Cocodrilo, ya solo quedan cuatro concursantes por desenmascarar. Monstruita, Huevo, Plátano y Erizo son los cuatro finalistas, del que el miércoles 28 conoceremos al fin su rostro y del que saldrá el heredero de Catrina (Paz Vega), ganadora de la primera edición.

Mask Singer 2 ha sido toda una caja de sorpresas en lo que a participantes se refiere. La primera la dio Menina. tras la que estaba La Toya Jackson, después llegaron Isabel Preysler y Esperanza Aguirre, y tras ellos, otros tantos más: