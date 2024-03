Matthew Underwood, Logan en 'Zoey 101', revela que sufrió abusos sexuales a los 12 y 19 años

Después del acoso recibido por no pronunciarse tras el lanzamiento del documental Quiet On Set , Matthew Underwood , uno de los protagonistas de la serie Zoey 101 , ha confesado en un comunicado que sufrió abusos sexuales en su infancia y adolescencia y ha mandado un mensaje de apoyo a las víctimas que guardan silencio.

Tras la reciente publicación de documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, han salido a la luz numerosos testimonios acerca de violaciones, abusos y violencia en Nickelodeon.

Uno de los protagonistas ha sido Drake Bell, que ha narrado en primera persona el infierno que vivió, sin embargo, muchos otros han preferido guardar silencio sobre lo que les sucedió en la productora de Dan Schneider.

Esto ha provocado una oleada de acoso a aquellos que ha optado por la vía del silencio, entre ellos a Matthew Underwood, Logan de Zoey 101, que ha llegado hasta a recibir amenazas de muerte para él y su familia.

Tras esto, ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram en el que habla de los abusos sexuales que sufrió cuando era joven, detallando que no pensaba que fuese a hablar de esto públicamente jamás.

"Cuando tenía 12 años, el padrastro de mis mejores amigos me acosó y abusó sexualmente de mí. Perdí a los mejores amigos que había tenido porque no podía pasar tiempo con ellos sin sentir el disgusto personal y la traición provocada por un hombre a quien le consideraba como mi padre", ha contado sobre su primera experiencia de abusos, que no fue dentro de la industria, sino rodeado de personas de confianza.

La segunda, sin embargo, fue de la mano del su exagente: "Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había gastado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me alejara de Los Ángeles y puso fin a mi búsqueda en la actuación", se ha sincerado.

El exactor también ha defendido a las víctimas que no quieren hacer público lo que vivieron, al igual que él.

"Me imagino que muchos de mis amigos de la industria están siendo igualmente acosados ​​si no se unen al discurso, así que comparto esto con la esperanza de que algunos de vosotros podáis reconocer que, aunque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos sean malos o que la gente sea un asco, no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales", ha dicho tajante.

"Siento una empatía extrema por cualquiera que haya sido abusado por personas en las que confiaba. Espero que todos puedan llegar a quererse a sí mismos y a tener un gran apoyo de sus familiares y amigos en su camino de recuperación. También os pido a todos que os toméis unos minutos y considerad por qué alguien podría no compartir sus experiencias públicamente y no avergonzarlo inmediatamente por reservarse su derecho a la privacidad", ha expresado.

Underwood también ha especificado que él nunca tuvo problemas en las series de Nickelodeon ni con Dan Schneider, pero que no espera volver a trabajar con él.

Para concluir ha pedido respeto para su familia, a la que no paran de acosar: "No puedo creer que tenga que decir esto, pero por supuesto que no apoyo a los pedófilos. Por favor, dejad de desearle la muerte a mi familia y reconsiderad la posibilidad de acosar a otros actores que desean mantener su privacidad; nunca se sabe quién ya ha sido víctima del infierno que les estás deseando".