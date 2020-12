"Mean tanta colonia que deberían embotellarla": El zasca de Susanna Griso a Carolina Herrera por su comentario sobre mujeres de más de 40 años

Hace unos días la diseñadora venezolana Carolina Herrera se convertía en Trending Topic tras unas controvertidas declaraciones durante una entrevista para Daily Mail.

"Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener la edad que no tiene o parecerá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle, y de espaldas, parecen muy bonitas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta, ¡argh, son viejas!", declaraba.

Según la diseñadora, pasada la cuarentena deben olvidarse de lucir el pelo largo, o vestir bikinis, minifaldas, vaqueros o de color negro. Unas declaraciones que no han gustado nada a muchísimas personas, entre ellas seguidoras de la propia diseñadora.

Susanna Griso ha querido responder a la diseñadora a colación de la intervención de Carmen Lomana en su programa Espejo Público. La empresaria ha respondido una vez más a las críticas por posar en bikini o con minifalda a sus 72 años.

"Muchas de 18 querrían tener mi cuerpo. No es cuestión de edad, es cuestión de no tener lorzas. Yo me pongo lo que me da la gana", explicaba muy contundente.

"Y el pelo es uno de los mayores atractivos de muchas mujeres. El pelo corto me encanta también. Pero incluso te diría que es más difícil llevar un buen corte de pelo corto, con estilo, que llevar una melena", añadía.

"En cualquier caso, yo creo que la elegancia no está en el cabello. La elegancia es tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y procedan de la clase social de la que procedan. Yo creo que hay algunas que mean tanta colonia, que deberían embotellarla y venderla", concluía Griso haciendo referencia a las declaraciones de Carolina Herrera.