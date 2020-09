Carmen Lomana carga contra Vox: "Parece que se ha metido el más tonto de cada casa"

Las últimas declaraciones de Carmen Lomana contra Vox han revolucionado la red . La empresaria, que en 2015 fue número 3 de Vox por Madrid , ha hablado en 'Las Uñas' de Atresplayer sobre el partido político, aclarando que "no tengo nada que ver con Vox" y que no apoya al partido político porque no le gusta "la gente extremada" pero sobre todo no le gusta porque "no tiene un equipo detrás" y "parece que se ha metido el más tonto de cada casa" .

Carmen Lomana es una de las invitadas de la tercera temporada de 'Las Uñas', el formato original de Flooxer en el que Sindy Takanashi saca el lado más íntimo de sus entrevistas durante una sesión de manicura muy personalizada.

Durante la charla, la empresaria ha expresado que siente que tiene libertad "para poder decir lo que pensamos" y ha dado su opinión sobre Vox, aclarando que "No tengo nada que ver con Vox".

"No me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa", ha declarado Carmen Lomana, que opina que le gusta "la gente con la mente abierta".

Sus palabras han revolucionado la red y su nombre se ha convertido en trending topic en Twitter, donde se ha recordado que la colaboradora de televisión fue número 3 del partido político por Madrid en 2015. Además, su hermano Rafael es diputado de Vox por Albacete y ella lo ha criticado en numerosas ocasiones, ya que lleva años sin relacionarse con él.

Por otro lado, Carmen Lomana también ha confesado que le encantan los chicos como Omar Montes y sus amigos, "son gente maravillosa y te pueden enseñar mucho. Te aportan y te renuevan". Y además, ha explicado que es DJ y le encanta el reguetón.

