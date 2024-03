El mensaje feminista de Billie Eilish en ‘What Was I Made For?’, su canción incluida en la BSO de 'Barbie'

El éxito de Barbie, la película basada en la icónica muñeca infantil, y su banda sonora han repercutido directamente en los autores de una de sus canciones más emblemáticas: What Was I Made for? (¿Para qué fui hecha?), creada por Billie Eilish y su hermano Finneas.

Su triunfo en la gala de los Globos de Oro la ha colocado como favorita para levantar la estatuilla dorada en la noche de los Premios Oscar 2024. Sería la segunda vez que la pareja musical recibe el premio, que ya obtuvo en 2022 por No Time To Die, tema homónimo de la saga de James Bond.

Los premios Grammy también han supuesto un espaldarazo para la obra, que se llevó el premio a Canción del año. De hecho, fue en el momento en que los dos hermanos recibieron el gramófono dorado cuando recordaron cuando dio inicio el hito.

“Greta vino a nosotros y nos ofreció algo que nos cambiaría la vida y que ni siquiera sabíamos que nos la iba a cambiar tanto”, contó Billie Eilish, al tiempo que puso en valor el trabajo de la directora, a quien felicitó por “haber hecho la mejor película del año”. Una mención que muchos interpretaron como una reivindicación hacia la cineasta, que no figura entre los candidatos a Mejor dirección en los Oscar.

Cómo se compuso 'What Was I Made For?'

La implicación emocional de Billie Eilish en el proceso de creación de la canción ha significado un punto de inflexión en su carrera. “Estaba pensando en [crear] un personaje, pero resulta que el personaje soy yo”, explicó en una entrevista en Vanity Fair sobre el momento en el que se percató de hacia dónde le estaba llevando la inspiración.

Barbie se ha destacado como una película con un marcado mensaje feminista, irónicamente, a través de la muñeca cosificada por antonomasia. Una impronta que la cantante ha sabido dejar en su tema. “What Was I Made For? ha unido a muchas mujeres de manera tan bella como devastadora: todas teníamos en común los traumas que conlleva ser una mujer en este mundo”, añadió.

Unas vicisitudes con las que se han identificado miles de espectadoras de Barbie, constantemente bajo lupa por el hecho de ser mujeres. “Mi cuerpo, mi cara y habilidades se examinan de una manera que no se da con los hombres”, indicó Eilish.

Un videoclip con sello Eilish

El apartado visual de What Was I Made For? también refleja el sello particular de la artista. “Pienso en la música de manera visual y en lo visual de manera musical”, apuntó a la hora de explicar el valor que las imágenes tienen en su forma de componer.

Eilish tuvo una gran capacidad de influencia a la hora plasmar lo que quería representar, con guiños a experiencias personales relacionadas con la muñeca de la infancia de millones de chicas.

“Me quería sentir cómo se veían las barbies antiguas”, explicó sobre la estética elegida en el videoclip, donde la cantante aparece con un vestido amarillo, inspirado en prendas de la infancia de su madre, y un coleta. En cuanto a la ambientación, la intérprete confiesa que sabía que intentar que saliese en una sola toma era un problema debido a los diversos problemas climáticos que retrataba.

Esta versión directora de Billie Eilish, que también se puso detrás de las cámaras durante la producción, le viene de pequeña, cuando ya experimentaba editado sus propios vídeos.

La letra en inglés de 'What Was I Made For?'

I used to float, now I just fall down

I used to know but I'm not sure now

What I was made for

What was I made for?

Takin' a drive, I was an ideal

Looked so alive, turns out I'm not real

Just something you paid for

What was I made for?

'Cause I, I

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

When did it end? All the enjoyment

I'm sad again, don't tell my boyfriend

It's not what he's made for

What was I made for?

'Cause I, 'cause I

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday I might

Someday I might

Think I forgot how to be happy

Something I'm not, but something I can be

Something I wait for

Something I'm made for

Something I'm made for

La letra en español de 'What I was made for?'

Hmm, hmm

Hmm

Solía flotar, ahora tan solo me hundo

Solía saber, pero ahora no estoy segura

¿Para qué fui hecha?

¿Para qué fui hecha?

Dando un paseo, percibí que era un ideal

Me veía tan viva, pero resulta que no soy real

Solo algo por lo que pagaste

¿Para qué fui hecha?

Hmm

Porque yo, yo

No sé cómo sentir

Pero quiero intentarlo

No sé cómo sentir

Pero algún día podré saberlo

Algún día podré saberlo

Hmm, hmm, ah-hmm

Hmm, hmm, hmm

¿Cuándo terminó? Toda la diversión

Estoy triste otra vez, no se lo cuentes a mi novio

Él no fue hecho para eso

¿Para qué fui hecha?

Porque yo, porque yo

No sé cómo sentir

Pero quiero intentarlo

No sé cómo sentir

Pero algún día podré saberlo

Algún día podré saberlo

Creo que me olvidé de cómo ser feliz

Algo que no soy, pero algo que puedo ser

Algo por lo que espero

Algo para lo que fui hecha

Algo para lo que fui hecha