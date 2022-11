Mercedes Milá de cerca: sus exparejas, sus problemas de salud y su título nobiliario

Mercedes Milá se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de este país. La periodista ha estado durante muchos años al frente de varios de los programas televisivos más populares y aunque durante algunos años se retiró de los medios, ha regresado a lo grande.

Sin embargo, aunque ha tenido bastante suerte laboralmente, su vida personal ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, con muchas subidas y bajadas, algunas de las cuales le provocaron que tomara la decisión de apartarse de la televisión de forma temporal.

Su relación con José Sámano

Su primera relación la inició a mediados de los 70 con el productor, director y guionista José Sámano y estuvieron juntos durante más de 20 años. No llegaron a casarse, aunque ella hablaba de él constantemente como "su marido".

No solo eran compañeros de vida, sino también de trabajo, ya que ambos coincidieron en varios programas de televisión como Queremos saber, Buenas noches o El martes que viene, en los que ella era la presentadora y él el productor.

En 1997, Mercedes y José se separaron de forma amistosa, pero siguieron siendo amigos.

La muerte del productor en 2019 fue un duro mazazo para ella. En declaraciones a Europa Press, la periodista exclamó: "Ha sido una muerte tristísima y totalmente inesperada. Me enteré de todo ayer, de que estaba muy grave… habíamos hablado relativamente hace poco tiempo… me estuvo contando que estaba enfermo, pero para nada pensar que podía morirse tan rápido y de esta manera tan dura. Estoy muy triste".

"Viví 20 años con José y entonces viene todo a la cabeza otra vez. Piensas si ha sufrido… no sé, duele, duele mucho. Como te diría, todos los que estáis viendo esto, sabéis lo que duele una muerte, aunque hayan pasado tantos años separados, pero ha sido triste", contó Mercedes muy apenada.

Su pareja Carlos Castillo

Tras romper con José, conoció a Carlos Castillo, un empresario 16 años más joven que ella. Estuvieron juntos durante cuatro años y fue uno de sus pilares más grandes, aunque cuando ella cumplió 50 años, él la dejó sin darle ninguna explicación y solo le dijo que 'no veía futuro'.

"Cuando se marchó yo había cumplido 50 años y entré en barrena. Las pastillas y la ayuda psicológica me ayudaron. El día que Carlos se marchó de casa y me dijo que no podíamos seguir porque no había futuro yo tenía de antemano diez días hasta la final de GH. Fue una liberación empezar el reality entonces, pero le dediqué tantas horas que acabó matándome. Aparentemente estaba normal, pero estaba en el infierno. Allí empezó una recuperación larga y horrorosa", reveló a Lecturas.

"No salía de casa. No podía levantarme de la cama ni paraba de llorar. Empecé a sentir cosas que nunca había sentido, aquellos miedos, aquellos horrores, aquel lloro de manera inesperada. Los médicos me dijeron que no podía seguir y era verdad. No podía. Y me fui a vivir con mi madre", incidió la presentadora.

El desamor le provocó una fuerte depresión

A lo largo de su vida, Mercedes Milá se ha enfrentado a duros problemas de salud mental, entre los que se encuentran varios episodios de depresión y que le llevaron a apartarse de la televisión. En una entrevista en TVE, desveló: "Lo he pasado muy mal, cuando sabes que una depresión puede acabar contigo, que una ansiedad puede acabar contigo, te das cuenta de los límites".

"La primera que tuve fue por un desamor y la segunda y las que vinieron después sí fue por exceso de estrés", apuntó haciendo hincapié a sus relaciones pasadas con José y Carlos.

"Yo siempre digo que no hay que tirar la toalla. Aunque haya días que tienes encima la espada de Damocles y todo me parece mal y triste, horrendo, gris... Hay días que estoy bien, feliz, y pienso qué suerte. La enfermedad mental está rodeándonos cada vez más. Yo hablo como hablo para ayudar a la gente que está enferma y necesita apoyo. La gente que te quiere, y te quiere bien, también se harta", reconoció.

Por qué renunció a su título nobiliario

La periodista es hija de dos aristócratas barceloneses, José Luis Milá Sagnier, II conde de Montseny, y Mercedes Mencos Bosch. Mercedes era la mayor de sus cinco hermanos, por tanto en 2012, con la muerte de su padre, era ella la heredera del título de condesa de Montseny.

Sin embargo, tomó la decisión de renunciar a él y que lo recibiera su hermano José María.

El motivo de esto fue bastante criticado, ya que la periodista estaba de acuerdo con que fuera su hermano el heredero porque era el primer varón de la familia.

En definitiva, Mercedes Milá es uno de los personajes más populares de la televisión actual, aunque durante muchos años la presentadora se mantuvo alejada por problemas de salud mental.