Miguel Herrán: su novia, el actor que la sacó de la mala vida y el dramático incendio en su casa

Miguel Herrán se ha popularizado gracias a su papel en La casa de papel, sin embargo, más allá de esta premiada serie, el actor no ha dejado de protagonizar nuevos proyectos. En su último trabajo, se ha unido con Javier Gutiérrez para estrenar Modelo 77, una película que critica el sistema penitenciario durante el franquismo.

Sus inicios en el cine gracias a Daniel Guzmán

Miguel es uno de los actores más relevantes de las nuevas generaciones del país, sin embargo, debe agradecérselo, en cierta forma, a Daniel Guzmán. Fue él quien le dio su primera oportunidad en el mundo interpretativo y por el que despegó su carrera.

Tal y como reveló en el podcast Lo que tú digas, Guzmán acababa de salir de una obra de teatro en la que él participaba cuando en la calle se le cruzó Miguel, que iba con dos amigos. Le gustó mucho su expresión y su mirada y le ofreció hacer un casting para su película A cambio de nada, para la que ya llevaba dos años buscando un protagonista.

Daniel Guzmán y Miguel Herrán // Getty Images

"Le hice tres pruebas y le estuve dos meses ensayando con él, y al final quedó en la película", explicó el director. Al final, esto le permitió ganar un Goya como 'mejor actor revelación'.

El propio Miguel se emocionó tras recibir este premio y en su discurso no faltaron las palabras de agradecimiento a Guzmán: "Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin que le guste nada, descubra un mundo nuevo y quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel. Gracias".

La dieta que casi le cuesta la vida

Para su papel en la película Modelo 77, Miguel Herrán tuvo que adelgazar 12 kilos en solo cuatro semanas, un difícil objetivo que logró conseguir pero que casi le cuesta la vida.

Este escaso plazo de tiempo fue porque hizo el casting por videollamada, vestido con una camiseta oversize, y el director Alberto Rodríguez no imaginó la musculatura escondida bajo su ropa. Pensó que le bastaría con hacer menos algo menos de ejercicio para bajar la masa muscular.

Los 12 kilos los perdió a base de mucho esfuerzo. Demasiado. "Me obsesioné con no comer y con hacer mucho ejercicio cardiovascular para matar a mis músculos", ha explicado el actor en una reciente entrevista en Esquire. "No desayunaba, no comía y me iba cuatro horas a correr, a saltar a la comba, a boxear sin golpear al saco".

Miguel cuenta que su obsesión le llevó a "detener hasta cinco veces la grabación de una secuencia para vomitar bilis a escondidas de todo el equipo".

Así era su rutina hasta que un día, por suerte, lo descubrió Alberto Rodríguez y lo llevó al hospital. "Me dijeron: 'Miguel, los ácidos se están comiendo las paredes de tu propio estómago, te estás generando una úlcera, te puedes llegar a morir. ¡Tienes que comer!", cuenta.

De eso ha pasado un año y Miguel Herrán ha recuperado ya su peso y también las ganas de vivir. En ese rodaje no solo perdió kilos, también energía. Su estricta dieta "derivó en episodios de depresión brutales que me llevaron a pedir al director que cogiera a otro". No lo hizo y hoy se alegra. "Tras haber visto la película, pienso que ese sufrimiento ha merecido la pena".

Su discreta relación con la actriz Sandra Escacena

En relación a su vida personal, el actor es bastante discreto sobre ella, aunque sí se sabe que mantiene una relación desde 2019 con Sandra Escacena, una compañera de profesión.

No fue hasta 2020, cuando llegó la pandemia, cuando él publicó su primera fotografía junto a ella bajo el texto "es muy difícil sin ella".

El actor, en una entrevista con GQ, desveló que Sandra estaba siendo de mucha ayuda para sobrellevar la fama y le ha servido de mucho apoyo: "La verdad es que está haciendo un gran trabajo en este sentido, aunque a veces se arrepiente de salir por según qué sitios…"

El terrorífico incendio que destruyó su casa

El pasado mes de abril, Miguel vivió un terrible episodio después de que su casa fuera consumida por las llamas en un incendio que casi le cuesta la vida.

Compartió varios vídeos del estado de casa durante y después del incendio. En ellos el actor se muestra completamente roto con un desgarrador grito: "No me lo puedo creer, hostia, mi puta casa", se escuchaba a Herrán gritar entre llantos.

Días adelante, quiso agradecer a los bomberos de Ávila además de a la seguridad de su urbanización y a la revista HOLA por preocuparse por su estado de salud a través de stories, y ha compartido una pequeña reflexión sobre lo sucedido: "Las pérdidas han sido únicamente materiales… Y como dice un buen amigo mío. Problemas del primer mundo".

En definitiva, el actor sorprende de muchísimas formas debido a todas las interesantes historias que puede contar.