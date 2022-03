Miki Nadal desvela el divertido mote que le ha puesto al bebé que espera con su chica, Helena Aldea

Miki Nadal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Así lo confirmó el propio humorista el Día del Padre, donde anunció que su pareja, Helena Aldea, está embarazada de una niña.

Lo hizo en una publicación de Instagram en la que primero hablaba de su hija Carmen: "Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa".

A continuación, el colaborador de Zapando revelaba que le había dado una sorpresa a la pequeña anunciándole que se iba a convertir en "hermana mayor", desvelando de esta manera que se convertirá en padre por segunda vez.

"Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella", añadía deshaciéndose en elogios hacia su chica.

Tras esta noticia tan importante, Miki ha atendido a la prensa que lo esperaba en la calle para darle la enhorabuena por el bebé que está en camino.

"Estoy muy feliz, voy a ser padre por segunda vez. La primera vez me salió muy bien, a ver que tal ésta", les ha respondido entre risas, asegurando que su primera hija está de lo más ilusionada.

Una reportera ha querido saber si ya tienen pensado qué nombre le pondrán a la niña, a lo que Miki ha sorprendido desvelando el divertido mote que le han puesto: "Hay muchas opciones, como siempre. Por ahora la llamamos croqueta".

Por último, Miki ha explicado cómo reaccionó Cristina Pedroche al saber que va a ser la madrina de la pequeña. "Cristina es muy sentimental y se emociona y se alegra por todas las cosas buenas que les pasan a sus amigos", ha confesado.

Miki y Helena se conocieron a través de Cristina Pedroche, quien era amiga de ambos antes de que empezaran esta relación que va a las mil maravillas. Por lo que la pareja ha considerado que ser la madrina de la bebé que está en camino está más que merecido.