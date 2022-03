Miki Nadal está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Así lo ha confesado el mismo con la gran noticia que ha dado en redes sociales coincidiendo con el Día del Padre.

El humorista ha escogido un día tan especial para revelar que se va a convertir en padre por segunda vez junto con su actual pareja, Helena Aldea.

"Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa", ha empezado explicando en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su hija Carmen, fruto de su relación con Carola Escámez.

"Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la “hermana mayor", ha anunciado muy emocionado.

A continuación, Miki se ha deshecho en elogios hacia su chica, dejando claro que está viviendo una de sus mejores etapas: "Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella".

Por último, Nadal ha anunciado el sexo del bebé que esperan. "Por cierto si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución", ha añadido haciendo referencia a una imagen de un chupete rosa que procede a la de la pareja dándose un romántico beso.

Cristina Pedroche, celestina entre Miki Nadal y Helena Aldea

En una entrevista para ¡Hola!, Miki Nadal reveló que conoció a Helena Aldea a través de Cristina Pedroche: "Es una chica fantástica, muy buena, muy trabajadora (...). Ella también era amiga de Cristina Pedroche y nos conocimos por ella".

Helena Aldea es diseñadora y cofudadora de la marca Capriche, de la que Pedroche es embajadora hace años. La presentadora luce los modelos de la marca en Zapeando y los promociona con esmero en sus redes sociales, donde publica fotos de sus looks casi diariamente.

Aunque Aldea reside en Alicante, aprovecha siempre que puede para acercarse a Madrid para ver a su pareja y disfrutar de planes y paseos juntos. Con Dabid Muñoz y Pedroche es habitual verlos cenando en insignes restaurantes de la capital.

Parece que Nadal ha recuperado la ilusión junto a la empresaria de moda, con la que ya tiene una relación consolidada desde principios de año. Su divorcio con la que fuera su mujer y madre de su hija de cinco años, Carola Escámez, tardó tiempo en llegar por las desavenencias entre ambos. En todo momento, Cristina Pedroche y su marido Dabiz Muñoz han sido grandes apoyos para el humorista.