Miki Nadal revela el nombre artístico con el que quiso hacerse famoso Florentino Fernández

Miki Nadal ha tenido que enfrentarse a un viaje al pasado. Santi Alverú le ha llevado a 1997 este miércoles en Zapeando. Fue el año de su debut en La sonrisa del Pelícano, el programa de Antena 3 presentado por Pepe Navarro.

El colaborador del programa de laSexta interpretó numerosos personajes en el late night, en el que coincidió con Florentino Fernández, Flo, que no se llamaba así en sus inicios.

"Él se hacía llamar Floren Román", ha contado Miki Nadal al hablar de su compañero, también conocido en aquella época como Lucas Grijander o Crispín Klander. "Te lo juro. Se llama Florentino Fernández Román, su representante le dijo que cambiase el nombre y él dijo: 'No, Floren Román".

El debut de Miki Nadal fue el 15 de septiembre de 1997, hace 24 años, y se lo tomó con mucha tranquilidad. "No sentía mucha responsabilidad porque no me tenía que aprender ningún guión, no daba la cara, iba vestido de verde... Era el hombre invisible. Además, otro ponía la voz por mí", añadió sobre su disfraz de personaje codificado.