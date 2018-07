Miquel Fernández vuelve a coronarse como ganador de una gala de ‘Tu Cara Me Suena’ como Bono de U2

GALA 7

Tras emocionarnos con su imitación a Salvador Sobral, Miquel Fernández ha vuelto a triunfar en Tu Cara Me Suena. En la séptima gala del talent show, el actor se ha transformado en Bono de la mítica banda U2. Su gran interpretación del tema I still haven't found what I'm looking for lo ha proclamado ganador de la noche.