Mónica Naranjo y Xuso Jones se besan en su reencuentro en 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

Los reencuentros en Tu Cara No Me Suena Todavía son siempre por todo lo alto y sobre todo podemos decir que se viven con mucha pasión. Y si no, recordemos el de la anterior gala, cuando Angy Fernández regresó al escenario transformada en Bruno Mars y, tras su actuación, no pudo contener la emoción y se besó con Mónica Naranjo.

Pues en la séptima gala del talent show ha ocurrido algo similar, también con Mónica Naranjo, pero en esta ocasión con Xuso Jones.

Tras la imitación del murciano como Shawn Mendes, la jueza del programa no pudo contener la emoción y le lanzó varios piropos antes de acabar fundándose en un beso que los dejó sin respiración.

