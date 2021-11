El motivo por el que Jordi Cruz ha roto a llorar en MasterChef: "Es la primera vez en 24 ediciones"

La sexta edición de MasterChef Celebrity ha llegado a su fin coronando, por primera vez, a dos ganadores: Miki Nadal y Juanma Castaño. El gran trabajo desempeñado por los dos concursantes tanto en la final como en las últimas semana, han hecho que los jueces Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez hayan decidido otorgar la merecidísima victoria a ambos.

Uno de los momentos más emotivos de esta final ha sido cuando Miki y Juanma han explicado en qué se han inspirado para preparar sus platos. Mientras Juanma ha emocionado a los presentes explicando que se había inspirado en la cena de Navidad en casa de su abuelos paternos, Miki ha revelado en qué se ha basado para preparar su postre.

El colaborador de Zapeando ha revelado que se ha inspirado en su madre, fallecida el pasado mes de febrero, para plasmar todos los grandes recuerdos que tiene de ella en su elaboración. "Este postre me trae el recuerdo de mi madre, de los desayunos. El vaso de leche de todas las mañanas y que ella me preparaba. Se levantaba todas las mañanas, también cuando ya era bastante mayorcito", ha explicado muy emocionado.

Unos recuerdos que han emocionado al propio Jordi Cruz, que por primera vez en todas las ediciones de MasterChef en sus diferentes versiones, ha roto a llorar frente a la pantalla. "24 ediciones de MasterChef y a mí es la primera lágrima que se me escapa. Un discurso muy emotivo, hemos vivido esta etapa contigo. Para mí esa lágrima tiene mucho valor, como lo tiene el trabajo que han hecho todos los que están ahí arriba. Hemos tenido una edición donde no solo ha habido humor, tiene que haber también gastronomía porque tenemos a los mejores chefs del mundo pasando por estas cocinas. Si encima das eso y pones corazón significa que has dado todo, Miki. Gracias, a ti y a todos", ha confesado el chef.