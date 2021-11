Tamara Falcó habla de cómo vivió su tonteo con Jordi Cruz

¿Recuerdas cuando Tamara Falcó y Jordi Cruz se besaron ante las cámaras en noviembre de 2019? ¿Recuerdas que Tamara dijo luego que se había venido arriba por la victoria en MasterChef Celebrity? ¿Y recuerdas que eso fue antes de Íñigo Onieva y que el cocinero y la aspirante se habían pasado toda la temporada tonteando?

Pues bien, de eso ha hablado Tamara Falcó este lunes en su visita al programa y ha revelado lo que todos sospechábamos. Había intenciones más allá...

"Cuando me enteré de que tenía novia fue una sorpresa, pero la verdad es que me alegro mucho por él", reveló este lunes a los nuevos aspirantes en su visita al programa. Se refiere a la arquitecta brasileña Rebecca Lima, a la que conocimos en septiembre de 2019.

La sinceridad de la colaboradora de El Hormiguero recibió la respuesta inmediata de Jordi Cruz. El cocinero y juez quiso quitarle hierro al asunto y puso el peso en Íñigo Onieva, novio de Tamara desde noviembre de 2020. "Pues yo cuando me enteré de lo de Iñigo no me hizo gracia", dijo Cruz.

No es la primera vez que se pronuncia sobre el tonteo ni sobre el beso. Lo hizo poco después de terminar el programa: "Fue un gesto espontáneo y ya está (...) Imagino que estaría contenta y tuvo ese arrebato de alegría y chimpún”.