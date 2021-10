La tajante respuesta de Jordi Cruz después de que Ibai Llanos calificara su menú de 225 euros como "caro"

La última visita de Ibai Llanos al restaurante ABaC, dirigido por Jordi Cruz, ha causado mucha polémica por unas declaraciones del streamer vasco que no han gustado ni un pelo al chef. Y es que, aunque cada uno puede tener su opinión sobre la visita a un restaurante, hay algunos calificativos que para el cocinero están fuera de lugar.

Su paso por las cocinas del restaurante barcelonés ha asombrado a Ibai, que no tuvo prejuicios a la hora de hablar de la experiencia única que había vivido en el local del chef catalán a través de un vídeo subido a su canal de Youtube. Sin embargo, eso sí, Ibai aclaraba que, con el dinero que había ganado durante los últimos años en Twitch –una cifra altísima filtrada durante las últimas semanas–, era algo "caro" que él, por suerte, sí se podía permitir.

"El precio eran 225 euros por persona. Es la comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir", desveló el propio Ibai Llanos durante su experiencia en el ABaC.

"Hemos comido durante tres horas y media aproximadamente. Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros", aclaró el streamer, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

Jordi Cruz responde a Ibai tras llamar "caro" a su restaurante

Y es que, aunque Ibai Llanos disfrutó de la experiencia, la consideró "cara", algo que pronto ha llegado a oídos de Jordi Cruz. Con una tajante respuesta, el chef quiso contestar a las palabras del streamer vasco para zanjar la polémica.

"Entiendo que Ibai cuando cuelga el vídeo dirá 'mirad, he ido al restaurante más caro de Barcelona'. Primera aclaración Ibai, amigo mío, no es el más caro. Segunda: caro es una forma de hablar. Me raspa porque ir a un restaurante como 'ABaC' no es como comprarse un bolso de Gucci", aseguraba el chef en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

"Sí que es verdad que 'ABaC' es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. Es un restaurante para ir a celebrar. No es un restaurante para todos los días, pero 225 euros, que es dinero, es un pastizal, bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro", reiteró tajantemente Cruz.

No obstante, para terminar, quiso aclarar que la respuesta al streamer no era "una crítica": "Gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Está hecho con buen gusto y con ganas de divertir, como nosotros hacemos 'MasterChef'... Sólo era eso, que dice 'el más caro'. No es el más caro".