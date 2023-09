Muere el actor Michael Gambon, Albus Dumbledore en 'Harry Potter', a los 82 años

El actor irlandés afincado en el Reino Unido Michael Gambon, conocido, entre otras cosas, por interpretar al carismático Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha fallecido este jueves a los 82 años a causa de una neumonía.

Su familia ha lamentado la pérdida en un escueto comunicado. "Estamos destrozados de anunciar la pérdida de Michael Gambon", indica en el texto Clair Dobbs, su publicista, que habla en nombre de su primera esposa, Anne Miller, y su hijo Fergus.

"Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Michael tenía 82 años", añade.

Fue en la tercera entrega de Harry Potter cuando Gambon se unió a las películas del joven mago. Sustituía como director de Hogwarts al actor Richard Harris, que falleció en 2002. En algún momento llegó a asegurar que simplemente se había interpretado a sí mismo con "una barba pegada y una larga túnica".

Retirado de la interpretación por problemas de memoria

El intérprete se había apartado de las cámaras en el año 2015 tras empezar a padecer problemas de memoria. "Es una cosa horrible de admitir, pero no puedo hacerlo. Me parte el corazón", dijo en aquel momento a Sunday Times, donde añadió que era algo "aterrador".

Por este motivo no pudo participar en el especial de HBO 'Regreso a Hogwarts'. Su entorno más cercano explicó al diario The Sun que su edad le estaba pasando factura a su memoria: "La edad parece haberle alcanzado y se encontraba luchando contra el guion. Las líneas no le entraban ni se le quedaban como lo hacían normalmente".

Antes de alejarse para siempre del mundo de la actuación, el actor hizo declaraciones sobre lo que había supuesto para él interpretar a Dumbledore en seis de las ocho películas de la saga: "Esto lo recordaré como un recuerdo feliz. Interpretar a este personaje durante tanto tiempo y que el mundo lo ame. Nunca olvidas eso".

Otros de sus trabajos más reconocidos son El Discurso del Rey; El Cocinero, el Ladrón, su Mujer y su Amante; Mary Reilly o The Insider.

Ganó varios Premios Bafta, un Premio SAG y fue homenajeado con un premio honorífico en los IFTA (Irish Film and Television Awards). Además, en 1998 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en la corte británica.

Aunque vivió en Londres toda su vida, nació en 1940 en Dublín. Su madre era costurera y su padre ingeniero.

Se casó en el año 1961 con Anne Miller, con la que tuvo a su primogénito, al que le sucedieron otros dos hijos. Tras su divorcio, se casó con la escenógrafa Phillipa Hart, 25 años menor que él.