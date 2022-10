Muere Robbie Coltrane, el actor conocido por interpretar a Rubeus Hagrid en 'Harry Potter'

El mundo del cine se despide de uno de los actores más míticos de los últimos años: Robbie Coltrane. El artista, que se dio a conocer por interpretar a Rubeus Hagrid en Harry Potter, ha fallecido a los 72 años, según su agente.

"Robbie probablemente será recordado durante las próximas décadas como Hagrid, un papel que dio alegría tanto a niños como adultos, provocando un torrente de cartas de fans cada semana durante los últimos veinte años", dice la comunicación de su agente.

El actor, que en su momento comenzó su carrera como Robert McMillan, decidió en los años 70 cambiarse a Coltrane por el conocido saxofonista John Coltrane.

El papel en Harry Potter será por el que más se lo recuerde, aunque también participó en otros films muy conocidos como James Bond Golden Eye (1995) y The World Is Not Enough (1999).