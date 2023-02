'Nacho', la serie sobre Nacho Vidal: cuándo se estrena, dónde verla y qué actores salen

Atresmedia ha vuelto a apostar por contenido propio creando una nueva serie original para su plataforma Atresplayer Premium, que continúa triunfando con recientes éxitos como La Ruta o la segunda temporada de Cardo.

Ahora está a punto de lanzar Nacho, una serie en la que se buceará en las entrañas del cine para adultos a través de la vida del, probablemente, actor porno español más famoso de todos los tiempos: Nacho Vidal.

De qué va 'Nacho', la serie de la vida de Nacho Vidal

Nacho es un biopic del actor Nacho Vidal, la estrella de cine para adultos que en los años 90 ganó una fama internacional llegando a la misma altura que otras intérpretes del mismo género.

Sin embargo, Nacho no es una serie porno, es una serie pobre la industria porno en la que, a través de la figura de Vidal, veremos las luces y sombras del polémico y multimillonario sector.

Tal como se recoge en su nota de prensa, a través de su historia, "Nacho da luz a la vida e intimidad de las personas que trabajan en esa industria tan peculiar y controvertida como lo es la industria del porno: sus inquietudes, sus sueños, sus conflictos… Todo a través de una mirada sensible y emotiva, sin evitar la crudeza o el dolor cuando es necesario, dado el particular mundo en el que se mueven los protagonistas de la serie y los límites morales de la sociedad del momento".

Cuándo se estrena la serie 'Nacho'

Atresplayer Premium estrena la Nacho el próximo domingo 5 de marzo. La ficción está compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración.

Quién es quién en 'Nacho', los actores y actrices de la serie

MARTIÑO RIVAS ES NACHO VIDAL

Martiño Rivas (38) es el encargado de dar vida a Nacho Vidal. El actor, que ha trabajado en otras series como Las chicas del cable o El Internado, cambia completamente de registro para interpretar a una de las grandes leyendas del porno de nuestro país.

MARÍA DE NATI ES SARA BERNAT

Martiño Rivas y María de Nati en 'Nacho' // Atresplayer Premium

María de Nati (25) es la encargada de dar vida a Sara Bernat, la primera novia de Nacho Vidal. Ambos empezaron a salir cuando tenían 18 años y debutaron en la industria en la mítica sala Bagdad de Barcelona. Al principio era solo Sara la que actuaba, y fue quien descubrió el talento de Nacho y le animó a unirse a ella.

"Con 20 años me enamoré de una prostituta [...] Le dije que dejara su trabajo, pero dijo que no quería que nadie la mantuviera y que hiciéramos algo juntos, porno en vivo. Me encendió una luz y así fue como empezamos. Yo empecé a trabajar por amor", ha explicado el actor en más de una ocasión sobre sus inicios en el porno.

ANDRÉS VELENCOSO ES TONI ROCA

Andrés Velencoso también tiene un papel en Nacho, concretamente, interpretará a Toni Roca. Roca era la estrella porno más famosa de España hasta la llegada de Nacho Vidal.

PEPA CHARRO ES JUANI

Pepa Charro (45) da vida a Juani, la dueña del mítico club Bagdad de Barcelona, que ha sido la cantera de actores y actrices de renombre del cine porno español.

EDU SOTO ES TIIGERMAN

Edu Soto (44) interpreta en Nacho a Tigerman. El artista actuaba por las noches en la sala Bagdad, mientras que durante el día llevaba una vida completamente distinta: trabajaba como profesor de física.

MIRIAM GIOVANELLI ES BELLÍSIMA

La actriz Miriam Giovanelli (33) interpreta a Bellísima, una actriz porno cuyo objetivos convertirse en una estrella de Hollywood.

RESTO DEL ELENCO DE 'NACHO'

Junto a ellos, completan el reparto de Nacho los actores y actrices Carmen Conesa (Olga), Montse Guallar (Inmaculada), Nacho Novo (Enrique), Albert Baró (Samuel), Marina Gatell (Sophie Evans), Penélope Guerrero (Lady), Rubén Jiménez (Holly One), Juan Carlos Vellido (José María Ponce), Paola Bontempi (María Blanco) y Nuria Herrero ("Madres Amor y Vida"), Mauro Cardinalli (Rocco Siffredi), Alexandra Prokhorova (Cicciolina) o Julio Perillán (Halcón), entre otros.