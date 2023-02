Cinco datos sobre Nacho Vidal: de cómo se metió en el porno a la dura enfermedad que sufre

Nacho Vidal no necesita presentación. Es uno de los actores del cine para adultos más conocidos de este país y cuenta con una larga trayectoria en este mundillo. Sin embargo, en las últimas semanas ha vuelto a lo alto del candelero debido a Nacho, la serie biopic que Atresplayer ha producido y está protagonizada por Martiño Rivas o Andrés Velencoso entre otros.

A pesar de que todo el mundo sabe quien es, lo cierto es que hay muchos datos de su vida que no todos saben. Repasamos algunos de estos detalles.

Cómo se metió en el porno

Una de las curiosidades que muchas personas quieren saber es cómo el catalán terminó en la industria porno. Hace varios años, explicó que lo hizo por una novia suya que se dedicaba a la prostitución. Él quería que ella lo dejase, así que la convenció para presentarse juntos a un casting de una película para adultos.

Fue en una popular sala de prostitución de Barcelona, y de ahí saltó a la fama. La propietaria de esta sala comentó en una entrevista: "Siempre quiso dedicarse al sexo y valía para ello. Comenzó siendo un chico vergonzoso que no logró empalmarse en sus 15 primeros días de trabajo".

La dura enfermedad que sufre

Nacho Vidal ya no se dedica al porno. En 2019 lo dejó debido a una fuerte enfermedad que le impedía hacerlo de la mejor forma. Esta se llama síndrome de Reiter. Lo contó durante un directo en sus redes, en el que aprovechó para desmentir que tenía VIH.

"Yo tenía la enfermedad del Reiter, no del sida. De Reiter, que, al lado del sida, es como comparar un Ferrari con un Lada: el Lada sería el sida, y el Reiter sería el Ferrari... del dolor. Ya no puedo trabajar de nada", dijo.

Esta enfermedad surge de una infección y provoca un tipo de artritis que puede desencadenar en inflamación de ojos, piel, aparato reproductor e incluso el sistema urinario.

Tiene dos hijas

El actor ha estado con miles de mujeres a lo largo de su vida, aunque sin duda una de las relaciones más significativas para él fue la que mantuvo con Franceska James, una colombiana con la que tuvo dos hijas: Candela y Violeta.

En 2015, la pareja se separó, sin embargo, durante los últimos años han ido yendo y viniendo.

La opinión de Nacho Vidal sobre la serie

En una entrevista con Esquire, Martiño Rivas se pronunció sobre si había conocido al actor y desveló que era un tío "muy carismático". "Nuestros encuentros fueron fructíferos y me dieron muchas claves pero no quería que fueran la piedra angular de mi actuación, que me condicionasen tanto. Porque yo era consciente de que él iba a sentirse observado, más por mí que iba a poner cuerpo, cara y voz a su historia", dijo.

Y apuntó: "Y en esa situación, aunque no sea de forma premeditada, acabas presentándote de la forma que quieres que te vean, que no necesariamente es tal cual eres de verdad. Así que más que imitarle tiré más de intuición, vi mucho material…".

Qué hace ahora Nacho Vidal

Tras su retirada del porno por su enfermedad, el actor decidió abrir una marca de preservativos y lubricante. Aunque sin duda, el producto que lanzó al mercado que más llamó la atención fue un bote de perfume con forma de su pene.