Claudia Salas explica qué hizo el reparto de 'La Ruta' tras su éxito en los Premios Feroz: "No lo hagáis"

En Cuerpos especiales desplegamos la alfombra roja para recibir de nuevo a una de las actrices nacionales con más éxito y proyección en el mundo de la interpretación: Claudia Salas.

Si en su anterior visita al programa de las mañanas de Europa FM vino a presentar La Ruta, uno de los últimos éxitos deAtresPlayer Premium basada en la famosa Ruta del Bakalao, ahora regresa brillando de nuevo tras alzarse como Mejor actriz protagonista en una serie en los Premios Feroz, por dar vida a Toni en esta ficción.

Además, esta era la primera vez que Claudia estaba nominada a estos premios y asegura que no tenía ningún discurso preparado: "Esto es super típico. Pero no pensaba ganarlo. Existía la posibilidad de que me lo diesen pero ante la duda, pensaba que no".

Con los días, fue asimilando la nominación y fue Ricardo Gómez, quién interpreta a Sento en La Ruta, quién le dio algunos consejos sobre lo que podía decir en el discurso de agradecimiento: "En el momento de recibir el premio, algo dentro de mí se acordó de eso [de los tips de Ricardo] y dije 'tira".

Pero la interpretación de Claudia no fue el único premio que se llevó La Ruta en los Premios Feroz, también se alzó con los premios a Mejor guion de serie y Mejor serie dramática.

¿Y qué es lo que hizo el elenco de La Ruta tras el éxito de esa noche? "Yo tenía el cuerpo como cuando acabas de terminar un periodo de estrés y no te puedes ni mover. Y al final nos metieron a todos en un autobús y nos llevaron a lo que fue la celebración. Yo quería irme a dormir, pero al final llegué allí, me bebí una Coca-Cola Zero en cinco minutos, no lo hagáis, y nos fuimos".

Claudia Salas explica por qué Àlex Monner llevó una bolsa de la compra en los Premios Feroz

Una de las curiosidades que se vivió durante la alfombra roja de los Premios Feroz, fue cuando Àlex Monner (Marc en La Ruta) posó con una bolsa de la compra de farmacia.

Eva Soriano ha querido saber cuál era el significado de este elemento y Claudia se lo ha resuelto rápidamente: "Moda, tal cual. Llevaba su móvil y sus cosas".