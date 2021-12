"Nadie debe esforzarse hasta ese límite": Lady Gaga necesitó ayuda psicológica en 'La Casa Gucci'

El espectacular desnudo de Lady Gaga para Vogue: fuera ropa para presentar 'House of Gucci' // GTRES

La salud mental es un tema cada vez menos estigmatizado dentro del mundo del espectáculo. Son muchos los actores y las actrices que han comenzado a hablar abiertamente sobre los problemas psicológicos que les ha acabado ocasionando algunos de sus trabajos más extremos, como Daisy Ridley en Star Wars o Kit Harrington en Juego de Tronos.

La última en hablar sobre ello ha sido la cantante Lady Gaga, que acaba de protagonizar La Casa Gucci, una película que la ha llevado hasta los límites de la actuación y por la que ha acabado necesitando ayuda psicológica a causa de la fatiga, los vómitos y el agotamiento que le ocasionó.

En una entrevista para Variety, Lady Gaga ha revelado que llegó a necesitar apoyo profesional durante la grabación de la película: "Tenía una enfermera psiquiátrica conmigo hacia el final de la filmación. Sentí que tenía que hacerlo. Sentí que era más seguro para mí", explicaba.

Sin embargo, la actriz ha evitado "glorificar" el trabajo de los actores y, en especial, su actuación de Patrizia Reggiani en la película: "No creo que ningún actor deba esforzarse hasta ese límite, y me pregunto todo el tiempo por qué hago eso", explicaba Gaga, que ha asegurado que ha llegado a hacer "algunas obras de arte bastante extremas" a lo largo de su carrera, haciendo sufrir a su cuerpo y su mente.

"No sé por qué soy así. Creo que la mejor respuesta que podría darte es que tengo una especie de relación romántica con el sufrimiento por tu arte que desarrollé cuando era niña, y que a veces va demasiado lejos. Y cuando va demasiado lejos, puede ser difícil enrollarlo por su cuenta", reiteraba Gaga.

La intérprete pasó por algo parecido durante el rodaje de su primera película, Ha nacido una estrella, donde también se vio superada por su propio personaje: "Fue de la misma forma en Ha nacido una estrella. Siempre fui Ally. En este caso, siempre fui Patrizia, siempre hablaba con mi acento. E incluso cuando hablaba de cosas que no estaban relacionadas con la película, no fingía que Maurizio me esperaba en la parte de abajo de las escaleras, seguía viviendo mi vida. Simplemente la vivía como ella".

Las dificultades para interpretar a Patrizia Reggiani

Lady Gaga ya había hablado con anterioridad de las dificultades que había tenido para interpretar a Patrizia Reggiani, la viuda negra del filme que acabó con la vida de su esposo, Maurizio Gucci: "La parte más complicada fue interpretar a una asesina. Pero, después de hacer una gran investigación, creo que es consciente de que cometió un error. Y creo que fueron muchos los traumas que la llevaron a cometer un error del que sé que se arrepiente. Así que cuando veáis La casa Gucci, no aparecerá una asesina sexy que busca oro, sino una mujer real enamorada y destrozada".

Así explicaba en su entrevista con Variety el punto de vista que ella misma había tenido de la historia tras dar vida a la asesina: "Lo que encontré fascinante fue que la línea entre su humanidad y la humanidad de cualquier otra mujer era delgada, lo que significa que cualquier otra mujer podría haberse sentido como ella. No quería que hubiera una diferencia tan grande entre ella y cualquier otra mujer porque no creo que haya una gran diferencia. Solo creo que ella lo hizo. Y la mayoría de las mujeres no lo hacen".