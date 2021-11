Qué hace y dónde vive ahora Patrizia Reggiani, la 'viuda negra' de 'Casa Gucci'

Lady Gaga se pone en la piel de Patrizia Reggiani en House of Gucci, la película de Ridley Scott que narra el asesinato del heredero del imperio de moda. Maurzio Gucci moría asesinado a las puertas de su oficina de Milán en 1995. Su exmujer había contratado un sicario para acabar con su vida: Patrizia Reggiani fue condenada a 26 años de cárcel pero en 2013 salió en libertad condicional.

18 años en la cárcel por el asesinato de Maurizio Gucci

Tras dos años de investigaciones, la policía determinó que Patrizia Reggiani había planeado el asesinato de su marido con la ayuda de un sicario. Maurizio Gucci recibió cuatro balazos por la espalda cuando estaba de camino a su oficina en Milán. Su exmujer y madre de sus dos hijas fue condenada a 26 años de cárcel, pero finalmente se le rebajó la pena hasta 18 por buena conducta. El sicario contratado recibió cadena perpetua.

Intento de suicidio en la cárcel

La prensa italiana la bautizó como 'la viuda negra' y el caso se convirtió en el centro de atención de la opinión pública. Pasó de codearse con la alta sociedad italiana a la soledad de la cárcel, lugar donde intentó quitarse la vida con un tacón de aguja en el año 2000.

Aunque su estancia entre rejas no fue fácil, su carácter fuerte y su marcada personalidad la ayudaron a hacerse un nombre entre las presas. Se autoproclamó 'la reina de San Vittore' (nombre de la cárcel) y rechazó la libertad dos años antes por negarse a incorporarse al mundo laboral. "No he trabajado en mi vida. No voy a empezar ahora", dijo en aquel momento.

En 2013 salía de prisión para rehacer su vida después de 18 años entre rejas. La prensa cubrió la noticia y uno de los reporteros quiso saber por qué no había terminado con la vida de su marido ella misma. "Mi vista no es muy buena, no quería fallar", contestó sin titubear.

Italia, su lugar de residencia

Con 72 años, Patrizia Reggiani se ha establecido en Italia. Encontró un empleo en la firma Bozart, una oportunidad que la mantiene sumergida en el mundo de la moda que tanto deseó pero que poco tiene que ver con el glamour de antaño.

Los paparazzi la han captado más de una vez paseando por las calles de Milán, luciendo imponentes abrigos de visón. Incluso lleva sobre el hombro a su exótica mascota, un loro que observa con ella los lujosos escaparates.

Enemistada con sus hijas por la herencia

Las dos hijas que tuvo con Maurizio Gucci, Allegra y Alessandra, viven en Suiza, alejadas de su madre. Aunque en un primer momento se mantuvieron a su lado, el dinero y la herencia del magnate empresarial las ha separado de manera definitiva.

Patrizia Reggiani consiguió que un juez le diese la razón en 2018, cuando un Tribunal estableció que el asesinato de su marido no disolvía el acuerdo al que Reggiani llegó con este tras el divorcio. Así, la 'viuda negra' debería recibir el millón de euros anuales que se había pactado, sin olvidar los 25 millones atrasados.

Ante esta resolución, las hijas del empresario han recurrido, a la espera de que la herencia de su padre no caiga en manos de la mujer que planeó su muerte.

Molesta con Lady Gaga

Cuando se conoció que la cantante de A Star is Born era la elegida para interpretar su papel en la película de Ridley Scott, Reggiani mostró su descontento por no haber servido de fuente de inspiración para la artista.

"Estoy molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin tan siquiera tener la cortesía o el buen sentido de venir a conocerme", aseguraba a una agencia italiana.