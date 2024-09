Nicole Kidman no recoge su premio en el Festival de Venecia por la muerte de su madre: "Es para ella"

Te interesa Los momentos más incómodos de Lady Gaga con Joaquin Phoenix en el Festival de Venecia

Mientras Pedro Almodóvar ha recibido este sábado 7 de septiembre el mayor reconocimiento del Festival de Venecia, Nicole Kidman ha sido galardonada como la mejor actriz por su papel protagonista en Babygirl.

Pero la australiana no ha podido recoger su Colpa Volpi por la reciente muerte de su madre, Janelle Ann, a los 83 años. En su lugar, el premio lo ha recogido la directora de la película, Halina Reijn, quien ha leído una nota escrita por la actriz.

"Hoy he llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi preciosa y valiente madre acaba de fallecer. Estoy en shock y tengo que regresar con mi familia, pero este premio es para ella. Fue quien me guio y me hizo", escribió Nicole Kidman.

La directora Halina Reijn, en nombre de Nicole Kidman, acepta el premio Copa Volpi a la mejor actriz por 'Babygirl' en el Festival de Venecia | EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

'Babygirl', un thriller erótico liberador

Nicole Kidman espera que Babygirl sea "una historia muy liberadora" para las mujeres. "Está contada por una mujer, a través de su mirada, y eso es para mí lo que la hizo tan única, porque de repente iba a estar en manos de una mujer con este material", dijo durante la rueda de prensa en el Festival de Venecia.

La actriz ha querido dejar claro que no se ha sentido explotada durante el rodaje de Babygirl, a pesar de incluir escenas de sexo explícitas. "Sabía que no me iban a explotar. Se interprete como se interprete, no me sentí explotada. Me sentí muy integrada. Todos nos cuidábamos mucho, éramos muy amables los unos con los otros y nos ayudábamos mutuamente. Me sentí muy auténtica, protegida y, al mismo tiempo, real", explicó en referencia al proceso de rodaje.

Aun así, reconoce que la película expone su imagen de manera muy vulnerable: "Esto me deja definitivamente expuesta y vulnerable y asustada y todas esas cosas cuando se da al mundo, pero hacerlo con esta gente aquí fue delicado e íntimo".

Kidman asegura que la historia de la película trata, en resumen, "de sexo, de deseo, de tus pensamientos internos, de secretos, de matrimonio, de la verdad, del poder, del consentimiento".