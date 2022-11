La noticia que ha cambiado la vida a Chris Hemsworth y por la que quiere pasar más tiempo con su familia

Chris Hemsworth se ha propuesto explorar acerca de la longevidad y cómo los humanos pueden vivir mejor y más en la serie documental Sin Límites con Chris Hemsworth.

Durante el rodaje de un capítulo de esta serie se hizo un test de sangre para ver qué debía mejorar en su vida en base a los resultados, sin embargo, no esperaba contar con dos alteraciones en el gen APOE4, una por parte de su madre y otra por parte de su padre.

El médico le comunicó que esta alteración genética hacía que tuviera muchas posibilidades de padecer Alzheimer. En concreto, el especialista señaló que tenía entre 8 y 10 veces más posibilidades de padecerlo que la población normal.

El actor reconoció que después de conocer esta noticia tuvo miedo: "La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado con mi esposa e hijos es, probablemente, mi mayor temor".

El interprete confesó en Vanity Fair que "no es un gen determinante pero es una fuerte indicación".

Realizar este tipo de tests pude crear un temor innecesario dado que aún no es un diagnóstico, sino una posibilidad. Sin embargo, el objetivo de este capítulo, como explica Peter Attia, el médico de Chris Hemsworth, es conocer que tomando medidas para llevar una vida aún más saludable, se puede reducir mucho el riesgo de tener una enfermedad como el Alzheimer.

Chris Hemsworth aseguró en el citado medio que es positivo conocer el resultado de esta prueba porque ha podido hacer cambios en su vida que de otra manera no hubiera hecho: "Simplemente no estaba al tanto de nada de eso, así que ahora me siento agradecido de tener en mi arsenal el tipo de herramientas para prepararme mejor y evitar que las cosas sucedan de esa manera".

El futuro de Chris Hemsworth

Grabar Sin Límites con Chris Hemsworth ha hecho que el actor reflexionara. Expresa que será más selectivo con sus papeles para trabajar menos y poder pasar más tiempo con su familia: "Ahora, si algo me va a alejar de mi familia y mis hijos, tiene que ser algo positivo, constructivo, una experiencia colaborativa".

Puso de ejemplo de este cambio de mentalidad, uno de sus futuros proyectos que se estrenará en 2024: "Estoy grabando con George Miller la nueva precuela de Fury Road, una parte de la saga Mad Max, y dije a mi agente: "Esto es donde quiero pasar mis horas de trabajo; con alguien que es amable y colaborativo e interesante'".

Entre los proyectos activos de Chris Hemsworth también se encuentra su productora Wild State: "Tenemos un acuerdo con National Geographic en el espacio sin guion, y el plan es que también me gustaría hacer más en el espacio documental".

El actor asegura que quiere dedicarse a películas más pequeñas y que le encantaría hacer un drama, aunque, también afirma: "No es tanto lo que quiero hacer como con quién quiero trabajar".

¿Qué pasará con Thor?

Chris Hemsworth asegura que no sabe qué será lo próximo de Thor, sin embargo, cree que el final del personaje está cerca.

El final de Love and Thunder prometió una continuación a lo que el actor asegura que estaría encantado de interpretarlo si este aporta algo nuevo, fresco y único.

También contó: "Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a interpretar, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente busquen una justificación (para matarlo). Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?"

El actor asegura que aunque limite más sus producciones, sigue sintiendo pasión por la actuación y está muy centrado en pensar acerca de qué más proyectos quiere realizar en el futuro.