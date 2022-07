El nuevo trabajo de Armie Hammer tras el escándalo de canibalismo y abusos sexuales

Una larga lista de escándalos sexuales, muchos relacionados con prácticas sadomasoquistas y caníbalismo, han hecho que Armie Hammer haya sido retirado de múltiples proyectos, como Shotgun Weeding o la serie acerca de cómo se rodó la película de El Padrino.

Tras saltar todo esto a la luz, el actor de Call me by your name decidió ingresar en una clínica de rehabilitación en Florida para tratar sus problemas con el sexo, el alcohol y las drogas.

Después de nueve meses de rehabilitación salió de la clínica, encontrándose "genial" según las declaraciones de su abogado. Sin embargo, Hollywood le ha cerrado las puertas y ahora se ha buscado un trabajo un poco más mundano, el de vendedor de multipropiedades en las islas Caimán.

Desde junio, han ido apareciendo rumores de que se había visto al exactor trabajando en Morritt’s Resort de las islas Caimán, sin embargo, el hotel desmintió que fuera un empleado, es más, uno de los miembros del staff afirmó: "Hammer es un invitado del hotel". La realidad es que el Resort trataba de proteger al exactor, que sí trabaja en un cubículo del mencionado hotel.

Una fuente anónima reveló a la revista Variety que en realidad Armie Hammer está totalmente arruinado y que está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia. También comenta que, por ello, trabaja y vive cerca de sus dos hijos y su exmujer, la empresaria, Elizabeth Chambers.

Elizabeth Chambers y Armie Hammer // Gtres

La policía de Los Ángeles continúa investigando a Armie Hammer por las denuncias de abusos sexuales y violación, sin embargo el exactor sigue negándolo todo.

"Pensé que me iba a matar"

Una joven denunciaba en marzo de 2021 que había sufrido abuso sexual y que fue violada por el actor, llegando incluso a que pensar que iba a llegar a matarla en una de estas prácticas abusivas.

Lo hizo bajo el nombre falso de Effie – por miedo a las represalias mediáticas -, en una rueda de prensa junto con su abogada, Gloria Allred. La chica, que comenzó una relación con el actor cuando apenas tenía 20 años, denunció que durante los cuatro años que duró la relación con el actor sufrió violencia sexual y abuso físico.

Sin poder contener las lágrimas, Effie relataba a la prensa lo ocurrido. "El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó de forma muy violenta durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara", dijo.

Effie también explicaba que Hammer le golpeó los pies "para que le doliera" cada paso que daba. Comentaba que trató de huir en más de una ocasión pero él no le dejo. "Pensé que me iba a matar, pero acabo yéndose sin preocuparse por mi bienestar", finalizaba.

Una relación de más de 4 años

Su relación comenzó a través de Facebook. El actor y la víctima se conocieron por la red social cuando Effie tenía 20 años, en el 2016, y ella afirma "que se enamoró de él instantáneamente".

Aclara que no ha sido hasta años más tarde cuando ha visto "las tácticas de manipulación" que el actor supuestamente utilizaba con ella para que realizara prácticas sexuales con las que no estaba de acuerdo. "A menudo ponía a prueba mi devoción por él. Abusaba de mí mental, emocional y sexualmente", ha explicado.

De hecho, la propia joven, que ha aportado imágenes gráficas de ella junto con el actor y conversaciones de Facebook y WhatsApp privadas, ha admitido que había estado a punto de recurrir al suicido antes de hacer pública su historia y denunciar a su expareja para evitar que más mujeres pasen por lo que ella ha pasado.