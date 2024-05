Óscar Díaz, de cerca: su edad, los concursos en los que ha participado y su premio millonario

“Traduzco, escribo (poco) y ahora paso palabras en la tele. Hurtado es Dios, Cardenal y Roca, sus profetas, y Bonet y Leal, los espíritus santos”.

Con estas palabras se presenta en Instagram el madrileño Óscar García, el veterano rival de Moisés Laguardia en Pasapalabra y el posible ganador del bote de más de 1,8 millones de euros que se entrega este miércoles 15 de mayo en el concurso de Antena 3. ¡Uno de los dos se lo lleva!

El concursante de 52 años menciona en su biografía a varios presentadores de concursos de televisión y no es casualidad. En cierto modo, su vida ha estado marca por estos formatos en los que se adentró "por pura curiosidad".

"Supongo que un día estás en casa viendo uno de esos formatos y te preguntas qué tal lo harías en el plató, y eso te lleva a escribir o llamar para presentarte a un casting. En cuanto a la preparación, siempre he ido a los concursos con el bagaje acumulado en mi periplo vital (pedante expresión), pero no he estudiado adrede para ello. Leo mucho y todo tipo de textos (narrativa, ensayo, prensa, revistas de historia o ciencia) y supongo que la retentiva hace el resto, pero no estudio conscientemente", explicó en una entrevista en Más de Tele.

Tres veces en 'Pasapalabra'

Cuando llegó a Pasapalabra el 22 de septiembre de 2023, donde lleva ahora 157 programas, ya conocía bien el formato y no solo como espectador. Fue concursante en el año 2000, cuando lo presentaba Silvia Jato, y también participó en Pasapalabra en familia, junto a su hermana, Lucía, y su mujer, Patricia, en el año 2008. El trío firmó una participación redonda y completó el Rosco llevándose un bote de 198.000 euros a casa.

Su vuelta supuso "un bonito desafío" para el que inicialmente no se sentía preparado. "Reconozco que estoy muy lejos del nivel que exhiben los participantes actuales, que llevan preparándose a conciencia muchos años. En la época de Silvia Jato fui con lo puesto, y el formato de Pasapalabra en familia era más amable y accesible. La hornada de concursantes actuales, encabezada por Pablo Díaz, tiene un nivel estratosférico", apuntó en la entrevista antes citada.

Veterano de '¡Boom!' y de 'Saber y ganar'

El concurso de Antena 3 no es el único programa en su currículum vitae. En el año 2006 participó en Saber y ganar, el programa presentado por Jordi Hurtado (su Dios) en el que se convirtió en bicentenario y del que guarda un muy grato recuerdo.

“Aunque suena a tópico, el ambiente allí es fantástico, nos tratan muy bien. A lo mejor no es el programa más espléndido en cuanto a presupuesto, pero eso lo compensan con un trato, con un cariño, que no encuentras en programas más industriales. Recuerdo que cuando me eliminaron en 2006 fue como si me quitaran un juguete. Fue una reacción casi infantil, porque me lo estaba pasando de maravilla”, explicó el madrileño en Jot Down en 2016.

Óscar habló con esta publicación 10 años después de participar por primera vez en el programa, en el que ha estado en dos ocasiones más. Una fue en 2012 y le sirvió para entrar en la lista de concursantes centenarios ya que el 5 de diciembre de ese año firmó 100 ediciones; y la otra, en 2015. Volvió el día 6 de octubre y el 1 de marzo del año siguiente pasó a formar parte de concursantes bicentenarios ya que ese día completó otras 100 entregas. En el programa recaudó un total de 169.900 euros.

Óscar Díaz, concursante del equipo de 'Los dispersos' en '¡Boom!'

Un bote mucho mayor se llevó en ¡Boom!, el concurso que presentaba Juanra Bonet en Antena 3. El madrileño entró el 1 de octubre de 2019 junto a Manolo, Victoria y M.A. presentándose como Los Dispersos, pero de dispersos no tenían nada. Muy concentrados en su objetivo (ganar el bote), estuvieron 324 programas y se fueron en abril de 2021 con un premio millonario de 1.546.400 euros, que repartieron entre cuatro y que Óscar destinó a una vivienda.

"Para cuando se pueda, Los Dispersos tenemos pendiente un viaje a Japón. Tirando de necesidades más mundanas, llevo de alquiler desde los 19 años, así que no me importaría destinar el dinero a comprarme un piso. No obstante, con los precios que hay en Madrid seguramente tenga que sumarle algún ahorrillo e incluso pedir una pequeña hipoteca", contó en Más de Tele.

Traductor y responsable de prensa de un torneo de golf

Además de un experto en concursos de televisión, Óscar Díaz es amante de la lectura, los cómics, el cine y la música.

Licenciado en Filología Alemánica y Romana, actualmente trabaja como traductor autónomo y, como la vida da muchas vueltas, tiene también otra ocupación. "Llevo la prensa de torneos de golf", contó al volver a Pasapalabra en septiembre de 2023.

Está claro que se mueve como pez en el agua en terrenos muy variopintos y sin una clara necesidad de estudiar. Ya le pasaba en el colegio, donde ejercía de "payasete" aunque sin dejar de sacar notables y sobresalientes. "Me gustaba montar cierto cachondeíllo en clase. Tampoco me tenía que esforzar mucho, sobre todo en la época de EGB. El caso es que era un chico que iba sacando los cursos sin muchos problemas pero al que sus padres le insistían en que tenía que esforzarse más, porque era algo vaguete. Y seguramente tenían razón", contó en Jot Down, donde habló también de su familia, natural de Perales de Tajuña (Madrid).

“Mis padres me tuvieron siendo ellos muy jóvenes, y mis abuelos, los cuatro, porque todos eran de allí, lucharon mucho para sacar adelante a sus hijos en dos familias muy humildes de agricultores”, explicó el madrileño para el que su abuelo materno fue clave "Mi padre falleció cuando yo era muy pequeño, luego mi madre se casó en segundas nupcias y su segundo marido, mi segundo padre, también falleció, y quien ha estado ahí toda mi vida, a mayor o menor distancia, siempre ha sido mi abuelo".