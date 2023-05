Pablo Motos, operado de urgencia por un ruptura casi total del tríceps

La semana ha comenzado con un susto para los fans de Pablo Motos. El presentador de El Hormiguero ha anunciado a través de sus redes sociales que ha sido operado de urgencia por un ruptura prácticamente total del tríceps. Incluso ha subido una imagen a Instagram del postoperatorio.

Tal y como se puede ver, el valenciano se encuentra actualmente con el brazo vendado, aunque parece que la operación ha sido un éxito porque no se aprecian grandes daños corporales.

Concretamente, Pablo se ha roto el 90% del tríceps y "le tuvieron que operar de urgencia".

"Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama 'Supermanco'", ha dicho en tono humorístico.

Sobre su regreso a El Hormiguero, ha aclarado que "esta noche nos cuenta", sin embargo, no se sabe si acudirá presencialmente como siempre o será sustituido por Nuria Roca y él entrará por videollamada.

El valenciano ha dado un susto enorme a sus seguidores con esta noticia, pero que haya dicho que esta noche regresa a la televisión ha sido un alivio. ¿Qué sucederá esta noche?