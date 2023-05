Pedro Pascal revela que cogió una infección por satisfacer a los fans de 'Juegos de Tronos'

Pedro Pascal es, a día de hoy, uno de los rostros de Hollywood más demandados. En los últimos años ha participado en algunos de los proyectos más conocidos y ambiciosos de la industria. Desde Juego de Tronos hasta trabajar con Pedro Almodóvar, pasando por Star Wars, Narcos o la más reciente, The Last of Us.

No solo es un gran actor. Su atractivo físico le ha catapultado como uno de los actores más deseados, y su simpatía ha encandilado a los medios de comunicación en numerosas ocasiones. El público también se ha rendido a sus pies. Nada fuera delo común, y más cuando conocemos que el actor tuvo problemas de salud por querer contentar y satisfacer a sus seguidores.

Pocos olvidan la traumática muerte de Oberyn Martell, el personaje al que Pascal daba vida en la saga de George R.R. Martin. La Montaña termina con su vida clavándole los pulgares en los ojos durante un duelo a vida o muerte. Se trata de una de las escenas más icónicas de la serie, caracterizada por terminar con sus personajes justo cuando el público empieza a encariñarse con ellos. Esa es su magia.

Así, cuando los fans de Juego de Tronos se cruzaban con Pedro Pascal en la calle, no solo le pedían un selfie. Querían incluso recrear la escena de su muerte y le pedían tomarse una foto tocándole las cuncias de los ojos. Lo han contado el propio Pascal en una charla con The Hollywood Reporter.

"Me acuerdo de que, en su momento, debido a cómo muere mi personaje en 'Juego de Tronos', a la gente le encantaba hacerse selfies poniéndome los pulgares en los ojos. Al principio, como yo era muy formal y estaba feliz de que mi personaje fuera tan popular, les dejaba hacerlo. Después terminé cogiendo una infección en los ojos", dijo, bromeando y sin rencor pero destapando un detalle desconocido hasta ahora.

Extraña forma de vida es el western que Pedro Pascal protagoniza junto a Ethan Hawke bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, un cortometraje estrenado en Cannes y del que el cineasta habló en una entrevista con Cuerpos Especiales.