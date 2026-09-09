Penélope Cruz y Javier Bardem reciben una ovación de más de 15 minutos en Venecia

El dúo cinematográfico formado por el matrimonio de Penélope Cruz y Javier Bardem es uno de los más buscados por directores y productores en todo el mundo. Ambos destilan una química especial ha hecho que hayan participado de manera conjunta en hasta nueva ocasiones y, gracias a su última película Búnker, han conseguido una de las ovaciones más destacadas de la historia del Festival de Cine de Venecia.

Más de 15 minutos han aplaudido a los intérpretes quienes pudieron presenciar el pase de la película dirigida por Florian Zeller en el Palazzo del Cinema, emocionando de tal forma a Penélope Cruz que incluso llegó a mostrar sus lágrimas tras haber recibido aclamaciones por el estilismo elegido para la ocasión..

Tras esta muestra de entusiasmo con el largometraje, muchos han calificado a Búnker, cuya trama se desarrolla en torno al encargo a un arquitecto de un búnker de supervivencia por parte de un magnate tecnológico, como la gran ganadora del certamen.

Una historia en la que los actores Patrick Schwarzenegger y Paul Dano son algunos de los rostros más destacados del elenco, además del matrimonio español, y que ha conseguido llegar a crítica y fans dada la desasosegante situación actual.

Opciones de Oscar para Penélope Cruz

La interpretación de Penélope Cruz en Búnker suma opciones para que la madrileña reciba el segundo Oscar de su carrera, dado el éxito que ha cosechado durante este 2026.

La actriz se ha convertido en una de las favoritas en la carrera por las estatuillas por sus destacados papeles, además de en este largometraje, en La bola negra, la película de Los Javis basada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca, y La Invitación, que ha sido una de las más vistas de la temporada.