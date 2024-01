Las polémicas declaraciones de José Coronado respecto a las víctimas de violencia sexual

Hace unos días se hacía pública una investigación de El País que apuntaba que el cineasta Carlos Vermut habría infligido violencia sexual sobre tres mujeres del sector cultural. Por miedo a perder su trabajo o no encontrarlo nunca, las mujeres permanecieron años en silencio: los hechos sucedieron entre 2014 y 2022.

Durante el fotocall de los premios Feroz, celebrados la noche del viernes 26 de enero, horas después de que saliese a la luz la investigación sobre el director, los periodistas no dudaron en preguntar a los actores por este caso. Uno de ellos fue José Coronado, cuyas declaraciones sobre las víctimas de violencia sexual ha generado mucha polémica.

"Hay que denunciar, lo que no vale es denunciar al año ni a los dos años y hoy en día hay ya mecanismos gracias a dios para defender a la mujer que antes no los había, por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno", ha manifestado, suscitando duras críticas de los internautas por no tener en cuenta los tiempos de la víctima o su asimilación del suceso.

No es la primera vez que Coronado mete la pata con sus declaraciones y abre debate en redes sociales, ya lo hizo cuando aseguró que quería poder piropear a una mujer o cederle el paso sin que le dijesen machista.

Por otro lado, estos premios también han sido altavoz y defensores de las víctimas en palabras de María Guerra, que recordaba la agresión sexual que se parió gracias al protocolo violeta y la valentía de las denunciantes: "Los Feroz siempre estamos con las víctimas, siempre y también os animamos a denunciar, estaremos con vosotras y con vosotros"

La periodista también ha recordado los inicios, el movimiento #MeToo y cómo ha evolucionado hasta la actualidad, y ha recordado que el abuso del poder está en todas partes de la sociedad, no solo en el cine y el deporte, en alusión al caso Rubiales.