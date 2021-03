La primera imagen de la vuelta al cine de Lady Gaga

"Signore e Signora Gucci", escribe Lady Gaga en su última publicación en Instagram. Es la carta de presentación de su nuevo proyecto cinematográfico: la película House of Gucci, en la que trabaja con el actor Adrien Brody. La pareja es la protagonista de la foto que la cantante ha compartido en su red social.

La película, cuyo rodaje se anunció en 2019, lleva el sello de Ridley Scott. El director de Gladiator y Alien firma este proyecto en el que también participan Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Jack Huston. Se trata de un thriller en el que sus protagonistas se ven envueltos en una conspiranoica historia de asesinatos en el seno de una de las familias italianas más importantes del mundo de la moda.

Lady Gaga interpreta en esta cinta a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la firma italiana que fue asesinado en Milán por un sicario en 1995 cuando tenía 47 años. Acababa de vender su parte de la empresa a unos empresarios árabes por 17.000 millones de pesetas de la época (102.000 euros).

Reggiani fue condenada y encarcelada por este homicidio en 1998. En 2013 quedó en libertad condicional tras pasar 18 años en prisión.

House of Gucci está basada en el libro de Sara Gay Forden titulado The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Su fecha de estreno prevista es el 26 de noviembre de 2021.

Rodaje en Italia

House of Gucci se desarrolla en Italia. Una de las pocas fotos del rodaje que hay fue tomada en la estación de esquí de Gressoney. Allí fue fotografiada la cantante esta misma semana enfundada en un mono rojo.

Lady Gaga, en el rodaje de 'House of Gucci' en Gressoney (Italia) / GTRESONLINE

Los protagonistas han estado también en Roma, ciudad de la que se despidió Jared Leto el fin de semana del 6 de marzo. En la capital italiana estaba Lady Gaga cuando se enteró del robo de que sus perros, Koji y Gustav, habían sido robados. Fue el viernes 26 de febrero. La cantante ofreció una importante suma de dinero a quién se los devolviese y un día después logró recuperar a sus mascotas.

La segunda gran película de Lady Gaga

House of Gucci es la segunda película de Lady Gaga. Llega dos años después del estreno de Ha nacido una estrella, que coprotagoniza con Bradley Cooper. El tema principal de la película, Shallow, le valió el Oscar a Mejor canción en la gala de 2020.

Además de esta cinta, Lady Gaga ha tenido otros papeles más secundarios en la gran pantalla. Participó en la película Sin City: una dama por la que matar en 2014 y en Machete Kills en 2013. Su papel en la miniserie American Horror Story le hizo ganar el Premio Emmy a Mejor actriz de miniserie o telefilme en 2016.