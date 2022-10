Las primeras imágenes de Jacob Elordi como Elvis Presley en la película 'Priscilla' de Sofia Coppola

Jacob Elordi ya es Elvis Presley El rodaje de la película Priscilla, de la directora Sofia Coppola, ha empezado y las primeras imágenes han salido a la luz.

Esta semana han empezado a publicarse en redes las fotos del actor de Euphoria junto a Cailee Spaeny convertidos en el rey del rock y Priscilla Presley.

En las fotos se ve al actor con varios looks. Vestido de sport, como en las imágenes de arriba, y también de traje.

La película Priscilla se presenta como un biopic de la mujer de Elvis Presley. Sofia Coppola, directora de Lost in translation, adapta en esta cinta el libro Elvis and Me publicado por Priscilla Presley en 1985.

"Estoy emocionada de hacer algo arraigado en ese estilo estadounidense por primera vez. Y Priscilla es un ícono de glamour por excelencia”, dijo la directora sobre la película. "Estaba tan interesada en la historia de Priscilla y su perspectiva sobre cómo se sentía crecer como adolescente en Graceland. Estaba pasando por todas las etapas de la juventud en un mundo tan amplificado, algo similar a María Antonieta".

La película aborda 12 años de la vida de Priscilla, de los 15 a los 27 años. En 1963 se mudó a Memphis con el rey del rock aunque no se casaron hasta 1967 cuando ella tenía 21 años. Hasta entonces no tuvieron encuentros sexuales como cuenta en sus memorias. "Esa fue la promesa que le hice a mi padre", cuenta en el libro.

En la película Elvis es secundario, es junto lo contrario de lo que ocurre con la de Baz Luhrmann estrenada el pasado verano.