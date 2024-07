Las primeras imágenes de Paul Mescal y Pedro Pascal para la película 'Gladiator 2'

Gladiator 2 llega 24 años después de la película original. Esta vez no estará protagonizada por Russell Crowe, sino que le cogen el testigo Paul Mescal y Pedro Pascal, dos de los actores más solicitados de los últimos meses.

El film cuenta la historia de Lucio, el protegido de Máximo Décimo Meridio y sobrino del emperador Cómodo, que en la primera parte tenía 12 años. Ahora, el joven ya es adulto y ha embarcado el director Ridley Scott quiere que sigamos sus pasos para descubrir cómo ha llegado a convertirse en uno de los grandes gladiadores del Coliseo de Roma.

Paul Mescal será el encargado de darle vida y este lunes la revista Vanity Fair ha publicado las primeras imágenes de la cinta junto a una entrevista con Mescal, Pascal y Scott. Vestido con un uniforme para la lucha, portando armas y con la cara llena de sangre.

Como el director ha contado, el papel lo consiguió después de que Scott se fijara en él por la serie Normal People: "Hace casi cuatro años, viendo un programa de televisión que no es precisamente mi estilo, dije: '¿Quién es este tipo?'". "Me reuní con él y me dijo: 'Por supuesto, me encantaría hacerlo'. Y eso fue todo. Era absolutamente perfecto", ha detallado.

Por su parte, Pedro Pascal interpretará al general Acacius y todo apunta a que habrá una pelea física entre ellos en la cinta: "Se volvió tan fuerte... Preferiría que me lanzaran contra un edificio a tener que volver a luchar contra él", ha apuntado Pascal.

Scott ha avanzado la trama de la historia: Mescal vive tranquilo con su mujer e hijo cuando unos conquistadores invaden su tierra, por lo que deberá enfrentarse a ellos para devolver la paz a su familia: "Ha echado raíces en un pueblo costero de Numidia. Es un hombre de ojos azules, piel clara y cabello rojo, y no podría ser más diferente de los habitantes".

Todavía quedan varios meses hasta el estreno de Gladiator 2, así que habrá que esperar a la publicación de más imágenes o el tráiler.