"Que 'eplote' la escuela" o "madres como lavadoras", las mejores respuestas de los niños en los exámenes

Will Smith y Martin Lawrence han visitado el plató de El Hormiguero para presentarnos su nueva película 'Bad Boys For Life', el esperadísimo regreso de los dos policías rebeldes. Además de hablarnos sobre este nuevo trabajo, los actores nos han contado divertidas anécdotas como el motivo por el que Will Smith rechazó el papel de Neo en Matrix: ¡Porque no entendía la película!