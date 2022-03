¿Qué hace ahora Cameron Diaz? Su vida en familia tras retirarse del cine: "Nunca me limpio la cara"

Fue durante años la actriz mejor pagada de Hollywood. Cameron Diaz se catapultó como la gran protagonista de las películas más icónicas de los 90 y el principio de los 2000. Algo pasa con Mary, Los Ángeles de Charlie, Algo pasa en Las Vegas, La cosa más Dulce y un sinfín de títulos que le reportaron tantos beneficios económicos que en 2018 decidió apartarse del cine para ocuparse y disfrutar de su vida en familia.

Cameron Díaz en 'Algo pasa con Mary' // Imdb

Su matrimonio y su hija

Cansada de ser el centro de todas las miradas desde su debut en la gran pantalla, Diaz ponía punto y final en 2018 a una de las carreras más prolíficas del mundo de la interpretación.

Su boda con el músico Benjamin Madden en 2015 puso en su camino una vida más estable y familiar que ahora tiene como protagonista a su hija Raddix Madden, de dos años de edad. "La gente sabe quién soy yo, pero yo quiero que ella tenga autonomía", dijo en una entrevista con Kevin Heart en 2020, asegurando que mantendrá a su hija alejada del foco mediático.

Cameron Diaz y Benji Madden // GTRES

A diferencia de otras actrices que sí comparten en sus redes sociales imágenes y estampas familiares, Cameron Diaz no acostumbra a publicar nada que tenga que ver con la esfera más privada de su vida personal. Este secretismo solo se rompió en 2020 cuando desveló que se había convertido en madre con el guitarrista de la banda Good Charlotte.

"Nos sentimos tremendamente felices, bendecidos y agradecidos de empezar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. Estamos encantados de compartir esta noticia, pero también sentimos un instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no subiremos ninguna foto ni compartiremos más detalles que el hecho de que ¡es muy, muy mona!", dijo en aquel momento. Ser madre es "lo más satisfactorio" que le ha pasado en la vida, aseguró en otra entrevista.

Cameron Diaz yo a su marido Benji Madden // GTRES

"He sido víctima de la cosificación y la explotación social"

Con la perspectiva y la distancia que le han dado estos años apartada del cine y el foco mediático, Diaz no se explica cómo pudo estar tan sometida a la tiranía de la belleza cuando era más joven.

En una charla con la cantante Michelle Visage en su nuevo podcast de la BBC Rule Breakers, la actriz reconoce haber sido víctima de los estereotipos en cuanto a la belleza femenina. "He sido víctima de la cosificación y la explotación social a la que están sujetas las mujeres", decía antes de admitir que "yo misma he comprado esa ideología en muchas ocasiones".

"Cada día, como actriz que era, me sentaba frente al espejo durante horas. Acabó siendo tóxico", analiza sobre el comportamiento de su pasado, cuando se exigía a sí misma estar perfecta. "De repente empiezas a criticarte, y piensas: '¿Por qué estoy aquí sentada siendo tan mala conmigo misma? Mi cuerpo es fuerte. Mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser así con él cuando me ha llevado tan lejos?", reflexiona.

Ahora tiene 49 años y su aspecto físico es la última de sus preocupaciones. "No me importa. Literalmente lo último en lo que pienso es en mi apariencia", aclara. Si antes dedicaba tiempo a rutinas de belleza, masajes, cremas y un sinfín de ungüentos faciales, ahora no gasta ni un minuto de su día a día a estos cuidados. Asegura que tiene "mil millones de productos" pero no les hace caso. "No hago nada. Nunca me limpio la cara. Dos veces al mes, con suerte", cuenta.

Lo que sí le gustaría es "mantenerse fuerte" físicamente para no perder salud, sobretodo ahora de cara a los 50 años. Soplará las velas de una nueva década el próximo 30 de agosto.

Publicó un libro sobre la longevidad y otro sobre los cuerpos femeninos

Este nuevo estilo de vida, mucho más despreocupado con su apariencia, contrasta radicalmente con dos de los libros que tiene publicados a su nombre. En 2013 escribió 'Ama tu cuerpo: El : El poder, la fortaleza y la ciencia para lograr un cuerpo sano y maravilloso', en el que reconoce que en su juventud no era consciente de la importancia de la alimentación saludable. "Si eres lo que comes", dice, "yo era un burrito de frijoles con queso extra y salsa extra, sin cebolla", dice en el epílogo.

En 2016 llegó 'El libro de la longevidad: la ciencia del envejecimiento, la biología de la fuerza y ​​el privilegio del tiempo', en el que abre "una nueva conversación sobre el envejecimiento y cómo hacerlo con fuerza, gracia, salud y sabiduría".

Su negocio de vinos

Junto a su compañera y amiga Katherine Power, Cameron Diaz puso en marcha en julio de 2020 la creación, distribución y venta de la marca de vinos Avaline, una bebida obtenida a partir de uvas orgánicas, sin aditivos y baja en azúcares. Además, se representa como un producto vegano y responsable con el medioambiente.