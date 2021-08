¿Por qué murió Nairobi? La respuesta que desvela pistas sobre la nueva temporada de 'La Casa de Papel'

La quinta y última temporada de La Casa de Papel está al caer, pero los fans están como locos por descubrir qué les ocurrirá a los atracadores más famosos del mundo. La exitosa serie de Netflix está a punto de cerrar el telón de una historia que nos ha acompañado durante los últimos años y los primeros cinco capítulos verán la luz el próximo 3 de septiembre, aunque no sabremos qué les ocurre a Tokio, Río, Denver y compañía hasta el 3 de diciembre.

Destacando por su intriga y también por su sentido del humor, La Casa de Papel también nos ha hecho pasar por momentos muy emotivos y tristes. Así, hemos visto cómo algunos de los personajes principales de la serie nos decían adiós, como la conmovedora muerte de Moscú (Paco Tous) o el duro sacrificio de Berlín (Pedro Alonso) en las dos primeras temporadas.

Pero, sin duda alguna, el golpe más doloroso ha sido el de Nairobi. El personaje, interpretado por la actriz Alba Flores, se convirtió en poco tiempo en uno de los más queridos por los espectadores, por lo que la despedida, completamente inesperada, ha sido de las más duras.

La estafadora, conocida por su destreza para falsificar dinero, nos enamoró durante las cuatro temporadas que permaneció en la serie y dejó míticas escenas para el recuerdo, como aquella en la que gritaba "¡Qué empiece el matriarcado!" o la emotiva historia con su hijo.

El motivo por el que los productores mataron a Nairobi

La muerte de Nairobi fue una sorpresa para todo el mundo, incluidos algunos de los protagonistas de la serie. De hecho, la propia Úrsula Corberó declaró que ella tampoco lo entendía al ser preguntada por algunos reporteros.

Sin embargo, ahora el productor de ejecutivo de la serie, Jesús Colmenar, ha desvelado los motivos que les llevaron a cambiar el rumbo del guion y a despedirse de Nairobi, quizás, demasiado pronto.

Y es que parece ser que los creadores se han enfocado en darle un toque bélico a esta nueva entrega, algo que no casaba realmente con la forma de ser del personaje de Alba Flores. "La personalidad de Nairobi no estaba hecha para la guerra que se estaba preparando en esta última temporada", explicaba Colmenar al ser preguntado por su muerte en TVLine.

El factor sorpresa también podría haber sido otro de los motivos de la muerte de Nairobi, algo con lo que los creadores han estado jugando desde el principio de la serie: "Matamos a nuestros personajes y esto añade tensión. Es algo bueno que no sepamos quien va a ser el siguiente en morir y no saber lo que va a pasar. Se suponía que ella no debía estar allí. Creo que esto le da un mayor impulso a nuestros personajes, algo que de otra manera sería demasiado complejo de realizar".

Un nuevo misterio tras la quinta temporada de La Casa de Papel

A estas declaraciones también se han unido las del actor Álvaro Morte, que interpreta a El Profesor en La Casa de Papel y cuyo papel ha sido vital para el desarrollo de la historia y de ambos atracos. Por ello, sus palabras tampoco han pasado desapercibidas para los más fans, donde ha desvelado también otra de las incógnitas a las que darán respuesta en esta nueva temporada:"Esto es un gran añadido que aporta realidad por no saber lo que puede pasar y contribuye al elemento sorpresa. El Profesor estaba a punto de tener un hijo con Nairobi, pero eso es otra historia".

Lo que está claro es que todos nos morimos de ganas de que llegue ya el próximo 3 de septiembre para conocer lo que se oculta detrás de la quinta temporada de La Casa de Papel.