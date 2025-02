Qué opina Jota de 'Segundo Premio', la película sobre Los Planetas nominada al premio Goya 2025

Coincidiendo con el 30 cumpleaños de Super 8, el disco con el que Los Planetas dieron el primer paso de lo que sería una carrera llena de éxitos y acólitos, el pasado 24 de mayo se estrenaba en cines Segundo Premio.

El film, dirigido por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, retrata la historia de la banda en un punto crítico para ellos. May Oliver, bajista, decía adiós al grupo tras los constantes choques y conflictos con el vocalista (Jota) y el guitarrista (Floren), y lo hacía solo un par de meses antes de su viaje a Nueva York en 1998 para grabar Una semana en el motor de un autobús, el álbum que no sabían que cambiaría el rumbo de la música española. En ese punto se desarrolla la película, que está nominada a 11 Premios Goya y ha resultado elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar. En el Festival de Málaga se llevó tres galardones: Mejor guion, Mejor dirección y Mejor montaje.

Coescrita junto al escritor y guionista Fernando Navarro, Segundo Premio recoge desde la espiral de destrucción de Floren (interpretado por el músico Cristalino) hasta la rebelión interna de Jota (Daniel Ibáñez) en los momentos de composición.

Ambientada en Granada durante los años 90, la sinopsis tira de sarcasmo: "Esta (no) es una historia de Los Planetas". Lo corrobora el director Isaki LaCuesta, que en una entrevista con Onda Cero matizaba "esta no es una película sobre Los Planetas, es sobre su leyenda". En RNE daba más detalles sobre la línea que separa la ficción de la realidad: "Mezcla cosas muy precisas de la realidad con cosas totalmente inventadas".

La opinión de Jota de Los Planetas

Jota, el vocalista y líder indiscutible de Los Planetas, no tuvo buenas sensaciones tras su visionado. "Los vimos en el Sonorama, que hicimos un pase de la película con la música en directo. Allí Jota me volvió a decir que la peli no le gusta. Hoy sí que le pienso llamar, pero me parecería raro que cambiara de opinión, es fiel a su discurso", contó el productor Cristóbal García en Las Provincias, que en otra entrevista con Diari de Tarragona apuntó que con la carrera a los Oscar se globaliza lo que muchos han considerado una historia local.

Ellos no la concibieron así, en su mente siempre fue "un homenaje a la música a través de una historia de amistad y amor" que iba más allá de Granada. "Lorca fue una inspiración tremenda y él salió de Granada y llegó a Nueva York", terminaba.