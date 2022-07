¿Qué pasa si llamas a los teléfonos que aparecen en tus películas y series favoritas?

¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si llamases a los números que aparecen en pantalla cuando estás viendo una película o una serie? ¿Te ha picado alguna vez la curiosidad de hacerlo? ¡Te contamos que sucede si marcas esos números!

En ocasiones, es inevitable que no aparezcan números de teléfono en las series y películas de televisión lo que hace que muchos fans se pregunten qué ocurre cuando se llama a esos números. ¡Vamos a tratar de averiguarlo!

En la cuarta temporada de Stranger Things aparece una furgoneta de la pizzería para la que trabaja Argyle (Eduardo Franco). En esta se puede ver un número, al que si llamas te responde el propio personaje diciendo: “Surfer Boy Pizza, al habla Argyle. Todo es fresco aquí en Surfer Boy, excepto nuestra piña, que viene de una lata”. Luego, se pone la llamada “en espera" y Argyle recita un extraño pedido de pizza de otro cliente a sus compañeros de trabajo para finalmente colgar accidentalmente.

Similar al caso anterior, durante la quinta temporada de Cómo conocí a vuestra madre, Barney Stinson muestra un cartel con un número de teléfono para que le llamen. Si marca este teléfono aparece un mensaje automático del personaje interpretado por Neil Patrick Harris.

En el filme de terror japonés La Campana, se puede tratar de contactar con el fantasma de la película. Si se llama al número conocido como “el teléfono de Sadako” se escucharán varios pitidos y después se oirá un fuerte grito desgarrador.

Otro caso curioso es el de la película Políticos, en la que accidentalmente se mostró el número real del actor protagonista, Shakib Khan. Los fans del actor comenzaron a llamarlo y el intérprete acabó poniendo una denuncia a la productora.

En Guardianes del día, la asistente del director decidió poner su propio número para simular el teléfono de Anton Gorodetsky (Konstantin Khabensky). Descubrió que esto fue un error cuando empezó a recibir cientos de llamadas y mensajes de los fans del actor.

Pero no siempre el teléfono es real, si se tratara de contactar con el DR. WHO, aparecerá un mensaje de “el teléfono al que llama no existe”

Continuando con series, en El juego del Calamar, el reclutador ofrecía una tarjeta al ganador donde se podía ver un teléfono de ocho cifras. Este teléfono en la realidad pertenecía a un hombre anónimo surcoreano que no sabía nada de la serie y que llegó a recibir unas 4.000 llamadas al día.

Otra persona anónima a la que llamaron insistentemente se produjo gracias a la película Como Dios donde el número que se veía tuvo que ser cambiado antes de su lanzamiento en DVD por un prefijo 555

El caso del 555

Para evitar muchos de los problemas antes mencionados, desde los años 60, se establecieron restricciones en las numeraciones en Estados Unidos y se guardaron los números de teléfono con prefijo 555 para su uso en la ficción.

Este prefijo se eligió porque, en el teclado alfanumérico, el 5 se corresponde con las letras J, K y L, así que como ningún nombre geográfico en Estados Unidos comienza por las tres letras seguidas, decidieron que sería el prefijo ideal.

Tal vez el caso más famoso en el que se usa el prefijo 555 son Los Cazafantasmas, pero hay muchos otros ejemplos en películas como Memento, Matrix, La jungla de Cristal o Silent Hill, pero también en series como Equipo A, Buffy Cazavampiros, Padre de Familia o Los Soprano.

Podemos ver también una parodia de este prefijo en el mítico capítulo de Los Simpson Mr. Quitanieves, donde Homer en su anuncio pide que se llame al KL5-3226 (las letras KL se utilizan para indicar dos cincos en los números telefónicos). Obviamente en este caso ni siquiera podemos tratar de llamar.

La gran mayoría de números con tres cincos son ficticios pero hay algunos números con este prefijo que te pueden poner en contacto con el servicio de asistencia de Estados Unidos o de Canadá.