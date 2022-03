El pasado 1 de septiembre de 2021, minutos después de la rueda de prensa de presentación de Madres paralelas en Venecia —recordemos que fue la película que abrió la Mostra—, Pedro Almodóvar preguntaba por los pasillos del Palazzo del Casinò qué estaba diciendo la prensa sobre la película. Allí nos encontrábamos con él… y le decíamos que, más allá de las discrepancias sobre la película, había una unanimidad general en alabar el trabajo de Penélope Cruz como Janis, una fotógrafa que se enfrenta a un dilema moral terrible que tiene que ver con su maternidad.

En aquellos días de Mostra [en los que ganó la Copa Volpi] nos atrevíamos a decir en Julia en la Onda, en Onda Cero, que Penélope Cruz podía acabar nominada al Oscar. Y así ha sido, la cuarta nominación de su carrera, que ya cuenta en su haber con una estatuilla.

Penélope Cruz gana la Copa Volpi en la Mostra de Venecia 2021

Penélope Cruz aterrizó en Hollywood de la mano de Pedro Almodóvar. Ella era la estrella joven, digamos, de Todo sobre mi madre, el título que consiguió el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa en el año 2000.

Pedro regresó a la ceremonia para ganar el Mejor guión con Hable con ella, y en el año 2007 fue Penélope la que consiguió la nominación a la Mejor actriz protagonista por Volver. La cinta había conseguido un inmenso prestigio en el Festival de Cannes, donde había recibido un premio colectivo para el elenco femenino. Nuestra actriz de Alcobendas, que ya contaba con una sólida carrera en casa, que ya había trabajado con Stephen Frears o compartido plano con Tom Cruise, comenzaba a ser reconocida en el Olimpo.

Perdió aquella nominación por Volver pero ganó la estatuilla con la segunda, que le llegaría por la interpretación de otra mujer española, la impulsiva María Elena en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Sería en el año 2009, un año después de la victoria de Javier Bardem con No es país para viejos.

Fue una entrega de premios muy emocionante, con cinco leyendas de Hollywood recibiendo a Penélope Cruz en el escenario… para entregarle el Oscar a Mejor actriz de reparto. Por cierto, Penélope Cruz, a pesar de todo lo que ha ocurrido desde entonces, siempre ha apostado por la presunción de inocencia de Allen. Hay que recordar que fue nominada al Oscar dos años consecutivos, y los dos por un papel de reparto. En 2010 le llegó el turno por el musical Nine, la película de Rob Marshall en la que interpretaba a Carla.

Penélope Cruz gana el Oscar a la Mejor Actriz de reparto en el año 2009

Ha tenido que pasar más de una década para que llegue la cuarta nominación. Esta vez, y de nuevo, como Mejor actriz protagonista por Madres paralelas.

Ojo, porque Penélope Cruz tiene posibilidades la noche del 27 de marzo. Parece que la favorita es Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, ese retrato de la telepredicadora evangélica, pero su carrera —que comenzó con una Concha de Plata en San Sebastián— podría no ser tan sólida como parece… y con Olivia Colman recién premiada, Kristen Stewart desinflada como opción por ‘Spencer’ y Nicole Kidman prácticamente sin aspiraciones por Being the Ricardos… podríamos decir que Penélope es segunda en las apuestas. Y en los Oscar puede pasar de todo. Atentos porque haríamos (ella haría) historia del cine con un papel de española y en español.