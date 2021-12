Por qué Steven Spielberg no quiere que 'West Side Story' tenga subtítulos

Hay personajes que hablan en español y otros que hablan en inglés, pero Steven Spielberg no quiso subtitular la nueva versión de West Side Story , que se estrena en España el próximo 22 de diciembre. Este es el motivo por el quiere una película 100% versión original.

West Side Story, la revisión del clásico de 1961 hecha por Steven Spielberg, que ese estrena el 22 de diciembre en los cines españoles, no tiene subtítulos.

La película producida en Estados Unidos está grabada en inglés y en español, pero el director se ha negado a incluir la traducción simultánea en los diálogos en castellano.

El motivo lo ha explicado en una entrevista con IGN, en la que ha aclarado que su decisión de omitir los subtítulos en inglés es "por respeto al elenco totalmente latino que interpreta a los Sharks". Este es nombre que reciben los puertorriqueños que se enfrenta en la película a los Jets, la banda de jóvenes estadounidenses de origen europeo. Al primero pertenece María y al segundo, Toni. Ellos son los protagonistas de esta versión de Romeo y Julieta que se desarrolla en el Nueva York de los años cincuenta.

Un elenco de origen latino

Desde el primer momento, Spielberg pidió a la directora de casting, Cindy Tolan, buscar a parte del elenco en países de Latinoamérica, y la gran mayoría de actores son de Puerto Rico y Nicaragua.

"Es muy importante y va de la mano con mi razonamiento de no subtitular el español", explicó Spielberg. "Si subtitulaba el español, le daría al inglés el poder sobre el español. Esto no iba a suceder en esta película, necesitaba respetar el idioma lo suficiente como para no subtitularlo", dijo el director, que en esta versión hace desaparecer los estereotipos sobre los latinos que hay en la de 1961.

"Fue intencional por nuestra parte que no se utilizaran subtítulos. Escribimos escenas en español porque, si bien Anita trata que María y su novio hablen en inglés para integrarse y asimilar la cultura anglosajona, los demás mantienen el español", dijo en otra entrevista con el periódico ABC. "Por respeto al español, decidimos no subtitular porque ese idioma debe existir en la misma proporción que el inglés".

Spielberg aclaró en ese encuentro que su deseo "es que la audiencia que habla español se siente entre la audiencia anglosajona en los cines. Que la audiencia en inglés reciba la risa de la audiencia española cuando surgen las escenas en su idioma porque somos un país bilingüe y esta película es para un país bilingüe".

¿Por qué volver a 'West Side Story'?

En esa entrevistas, Steven Spielberg por qué decidió dirigir esta versión de West Side Story, el primer musical de su carrera.

"Nunca olvidaré mi infancia. Tenía 10 años cuando escuché por primera vez el álbum de West Side Story, y nunca se ha ido. He sido capaz de cumplir ese sueño y mantener la promesa que me hice a mí mismo: tienes que hacer West Side Story".

La película es además un homenaje a su padre, Arnold Spielberg, un gran fan de la película que falleció a los 103 años sin que a Spielberg le diese tiempo a terminarla para enseñársela.

"Mi papá y mi mamá compraron el disco cuando yo tenía 10 años. A mi papá le encanta West Side Story, ha visto varias producciones. Tenía 103 años y medio cuando falleció, y yo no la había hecho todavía. Aún no había terminado la película. A veces estaba en el set porque estaba en Los Ángeles y nosotros en Nueva York filmando y él se conectaba con el iPad por FaceTime. Podía ver los decorados y algunas actuaciones y llevábamos el iPad al monitor para que pudiera ver las grabaciones", contó en Digital Spy.

"Mi padre estaba realmente interesado en West Side Story pero en ese momento era demasiado mayor para viajar al set, y fue el único set de rodaje que no visitó. El único. Vino a Polonia para La lista de Schindler, vino a Inglaterra para las películas de Indiana Jones, y sentí que le había encantado y estaba triste por no poder verlo así que le dediqué la película".