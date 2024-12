Quién es el actor Aaron Taylor-Johnson: de dónde es, su edad y sus películas más famosas

Quizás su nombre no te suena tanto como su rostro, pues Aaron Taylor-Johnson es uno de los actores con una carrera más prometedora a nivel internacional.

Además de intérprete, el profesional es guionista y productor. Y su especial vínculo con el cine le llega desde pequeño, pues desde bien joven se lo puede ver en el reparto de distintas producciones.

Pero empecemos por el principio: Aaron Taylor-Johnson nació en 1990 en Inglaterra y comenzó en la actuación con 13 años, cuando debutó en Shanghai Knights. A partir de ahí fue encadenando proyectos, que lo han llevado a conseguir grandes hitos con 34 años.

Su 1,80 metros de altura, sus ojos azules y su pelo oscuro lo han convertido en el nuevo James Bond. El actor sustituirá así a Daniel Craig, quien ya ha colgado su traje de agente 007, y será el protagonista de las nuevas entregas de la conocidísima saga de películas.

Las películas a lo largo de su vida

Después de estrenarse con tan solo 13 años, a los 16 volvió a aparecer en la gran pantalla a través de El ilusionista, y dos años después formó parte del filme Angus, tangas y besos perfectos. Entre todos estos proyectos destaca el que afrontó en 2009, Nowhere Boy, donde dio vida a John Lennon. Y no solo fue especial a nivel profesional, sino personal, porque allí conoció a su actual mujer, Sam, 24 años mayor que él.

En 2010 protagonizó Kick Ass. El thriller criminal se volvió su ámbito al trabajar en el elenco de Salvajes en 2012, pero ese mismo año también se manejó en el drama de época con Anna Karetina. En 2014, volvió a brillar al participar en la película Godzilla. Estos títulos los intercaló con muchos otros.

El primer reconocimiento de renombre llegó en 2016, donde Aaron Taylor Johnson interpretó al psicópata Ray Marcus en Animales nocturnos: por este papel recibió el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, pero también fue nominado al Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto.

Desde ese gran éxito se le ha visto en el reparto de Tenet, de Christopher Nolan estrenada en 2022, The King's Man en 2021 y Bullet Train de 2022. Kraven The Hunter es el nuevo proyecto del actor, que estrena este 2024, pero el británico no para, pues también se estrena Nosferatu. Y muchos proyectos más que están por llegarle.

Su polémica historia de amor

La historia de amor de Aaron Taylor-Johnson es de esas que en su día se convirtió en polémica por distintos factores. El actor conoció a Sam en 2009, en pleno rodaje de la película Nowhere boy, en la que ella era directora y él parte del elenco. Según se conoce, los cineastas se enamoraron nada más verse, aunque él era menor de edad.

Su diferencia de edad es de 24 años: ella es la mayor, y cabe destacar que él era menor de edad todavía cuando empezaron a salir, por lo que mantuvieron su relación de la manera más discreta posible.

Tras la grabación de la película Taylor-Johnson le pidió matrimonio, y en 2010 ya decidían ampliar la familia. Ese año nació Wylda, y dos años después llegó al mundo su hija Romy Hero. Meses después del nacimiento de la pequeña, se casaron, celebrando la boda en Somerset, Inglaterra. A partir de ese momento, ella adoptó los apellidos del intérprete.

Aaron aterrizó en la vida de Sam justo cuando ella acababa de separarse de Jay Jopling, un galerista inglés con el que tuvo a sus dos primeras hijas: Jessie y Angelica. De esta forma, el actor se convirtió en padrastro prácticamente de adolescente, llevándose muy poca edad con las pequeñas.