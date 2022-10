Eduard Fernández: su hija Greta Fernández, una dura separación y sus inicios como mimo callejero

Eduard Fernández vuelve a las pantallas. El actor se ha unido con Bárbara Lennie y el próximo 6 de octubre estrenan su próxima película Los renglones torcidos de Dios.

Basada en la novela con el mismo nombre, en esta cinta dirigida por Oriol Paulo, cuenta la historia de una investigadora privada que simula tener una paranoia para ingresar en un centro psiquiátrico y poder recabar más pruebas del caso en el que está trabajando: la muerte de un interno en circunstancias poco claras.

Su brutal transformación para '30 Monedas'

Aunque lleva más de 20 años en el mundo de la interpretación, uno de sus papeles más complicados fue el del Padre Manuel Vergara, el expresidiario cura de 30 Monedas, la serie de misterio y terror dirigida por Álex de la Iglesia.

Eduard Fernández tuvo que asumir una transformación física más que evidente para esta ficción, que lo convirtió en un "cachas" mucho más delgado y con el pelo rapado.

"Me lo curré mucho. Tuve durante cuatro meses un entrenador personal, Dídac Rodríguez, un tío maravilloso y con una voluntad de hierro que me hacía seguir cuando ya no podía más. Adelgacé 15 kilos. Además de ponerme cachas, hice boxeo y muchas pesas. Y el régimen, claro", contó a El Periódico antes de añadir que "en algún entrenamiento llegué a llorar, porque no podía más".

Eduard Fernández // HBO | Getty

Su traumática separación

El divorcio con la que fue su pareja durante más de 25 años marcó un antes y un después en la vida del actor, que ahora bebe los vientos por su pareja actual, la actriz Ainhoa Aldano.

Eduard Fernández y Ainhoa Aldano // Getty

Su exmujer es Esmeralda Berbel, con la que se convirtió en padre de Greta Fernández, su única hija. Es escritora y en su novela Irse habla de la inestabilidad emocional que sufrió tras la separación, una decisión que, según narra, llegó por parte de Eduard.

"Ha sido muy duro. Muy, muy duro. Pero creíamos que era lo mejor para los dos", dijo el actor a El País sobre esta situación. Lo superó "con pastillas, con psiquiatras, con amigos y con lágrimas. Y con soledad. Algunas cosas hay que pasarlas solo", decía.

Quién es su hija Greta Fernández

Nació un 14 de febrero de 1995. A sus 27 años, ya ha sido nominada a un Goya por su papel en La hija de un Ladrón, un film en el que comparte pantalla con su padre. Precisamente de él es de quien ha heredado la pasión por esta carrera, en la que hizo su primera incursión con solo 11 años interpretando a la hija de Eduard.

Eduard Fernández y Greta Fernández // Getty

Se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona, estuvo un mes en Nueva York y desde 2016 ha ido ganando peso en la esfera pública. Padre e hija volvieron a encontrarse en el set de rodaje de 30 Monedas, donde Greta interpreta a la inspectora Cristina Miralles.

Su curioso toc

El actor confesó en su última visita a El Hormiguero cuál es la manía que le trae de cabeza cuando camina por la calle.

Se trata de un toc que se rige por la posición de las baldosas en el suelo. "Las baldosas se dividen en las que pertenecen a vacío y las que pertenecen a lleno", contaba el actor, que reconocía que "es un poco complicado... No puedo juntar lleno con vacío". Incluso se levantó de su asiento y lo explicó para que la audiencia lo entendiese.

"A veces voy por la calle y voy haciendo cosas raras... A veces alguien que va conmigo me dice: 'Andas raro'", terminaba.

En definitiva, todo un artista que no pierde oportunidad para hacer ver lo talentoso que es.