¿Quién es Cillian Murphy? Conoce al actor irlandés de 'Oppenheimer', su mujer desde hace 20 años y sus dos hijos

La popularidad de Cillian Murphy ha crecido mucho en los últimos meses, y no solo porque sea el favorito a ganar el Oscar por Oppenheimer —además de haber recogido ya numerosos premios y reconocimientos por este trabajo—, de Christopher Nolan. Además de su atractivo físico y su especial mirada de grandes ojos azules, sus gestos y actitudes de incomodidad, fastidio y desagrado en algunas de sus apariciones públicas le han convertido en una estrella de las redes sociales y cientos de memes del actor irlandés recorren Internet.

“Nunca he estado interesado en esas cosas. Siempre me ha interesado solo el trabajo. Soy una mierda en cualquier otra cosa que no sea un actor. Soy una mierda para ser una celebridad. Soy una mierda en las alfombras rojas. Soy una mierda en los programas de entrevistas. Soy una mierda en todas las cosas que implica el trabajo promocional”, reconocía sobre su peculiar personalidad Murphy en una entrevista.

Pero el protagonista de Oppenheimer no es nuevo en esto de las promociones y del éxito. El papel que le abrió las puertas de Hollywood fue el del Dr. Jonathan Crane (El Espantapájaros) en la película Batman Begins, en 2005, donde coincidió por primera vez con el director Christopher Nolan con el que ha trabajado en seis películas. En 2013 estrenó la serie inglesa Peaky Blinders, en la que da vida al jefe de una familia de gánsteres irlandeses y que a lo largo de las seis temporadas —terminó en 2022— le fue afianzando como uno de los actores irlandeses más importantes.

Esa serie le convirtió en una estrella internacional y ahí se comenzó a intuir la enemistad del actor con la fama: no le gusta hacerse fotos, no suele ir a fiestas ni presentaciones y apenas da entrevistas.

Una vida familiar lejos de la fama

Huyendo de todo eso, hace 20 años que Murphy —que tiene ahora 47 años— abandonó Londres con su familia y se trasladó a vivir a un tranquilo pueblo costero de Monkstown, al sur de Dublín, en una mansión de estilo victoriano.

Casado desde 2004 con la artista visual Yvonne McGuinness —a quien conoció en 1996 en un concierto de la banda en la que tocaba el actor y que le ha acompañada en cada entrega de premios— y padre de dos hijos, Malachy de 19 años, y Carrick (Aran) de 16, durante estos años ha disfrutado de la vida familiar, algo que antepone a cualquier proyecto y de ahí que no ruede más de una película al año.

El actor no habla de su mujer ni de sus hijos en ninguna entrevista, ni siquiera del próximo debut de su hijo pequeño en el cine. Aran parece haber encaminado sus pasos al mundo de la interpretación y ya ha trabajado a las órdenes del director Taika Waititi en la película Klara and the sun, protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams, que se estrenará próximamente.

“Mi vida no ha cambiado en estos años. Tengo los mismos amigos y con mi mujer vamos a los sitios de siempre", aseguraba el protagonista de Oppenheimer en una entrevista, destacando que su círculo íntimo lo forman sus amigos de siempre, aunque también tiene una estrecha relación con los también actores Colin Farrell y Tom Hardy. Con este último coincidió en la película Dunkerque y la serie Peaky Blinders.

“Tengo un par de amigos actores, pero la mayoría no lo son. Casi ninguno está en el negocio. A mí también me encanta no trabajar. Y creo que para mí, como actor, gran parte de la investigación que requiere la interpretación procede del simple ejercicio de vivir, de llevar una vida normal y de hacer cosas normales, porque puedes observar y estar presente en esa especie de flujo encantador que es la vida humana. Si no puedes hacerlo, porque no paras de ir a festivales de cine, a platós o a viajes de promoción, entonces sí estás en una burbuja. No digo que te convierta en mejor o en peor actor, pero es un mundo en el que yo no podría vivir. Me parece que limita mucho lo que puedes experimentar como ser humano”, explicó Murphy sobre su discreta y normal vida y cómo concibe su trabajo dentro de ella.

Parece que poco o nada influirá en Cillian Murphy el hecho de marcharse con un Oscar a Irlanda. Seguirá huyendo de la alfombra roja, seguirá quedándose con cara de póker cuando los periodistas le entrevisten y seguirá escondiéndose de los fans que quieran fotografiarse con él… hasta la próxima película.