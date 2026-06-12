¡Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y elige al ganador de la semana! | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

La lista de Pueblos especiales no deja de crecer y esta semana cinco localidades luchan por hacerse con el título de la más molona.

El objetivo de sus embajadores rurales es colocar a su pueblo en el mapa de Cuerpos especiales y, ya de paso, llevarse el kit del programa a casa.

Solo puede ganar un pueblo y ahora te toca a ti. ¿Cuál de los cinco candidatos de la semana merece entrar en esta lista? ¿Baza, Peloche, Alcaraz, Grañón o Cella?

Cada vez resulta más complicado elegir. Los embajadores se lo curran con sus alegatos y a los pueblos candidatos les sobran razones para ganar.

Baza (Granada) es famosa por estar enfrentada con Guadix desde 1490. De Peloche (Badajoz) no podemos dejar de nombrar su playa de agua dulce con bandera azul. La Plaza Mayor de Alcaraz (Albacete) ha sido declarada Monumento Nacional. Grañón (La Rioja) saca pecho al hablar De la Iglesia de San Juan Bautista con un retablo del siglo XVI. Y Cella (Teruel), de tener el mayor pozo artesiano de Europa.

¿Cuál te convence más para darle el premio? Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y conecta el lunes la radio para conocer al pueblo ganador. ¡Y si quieres que el tuyo entre a concurso, no dejes de mandar un mensaje al 619 441 746 para presumir de localidad! El equipo del programa te está esperando.