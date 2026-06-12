¡Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y elige al ganador de la semana!
Toca votar al mejor pueblo de la semana. Cinco candidatos compiten por hacerse con el título del más molón y solo puede quedar uno. ¿Cuál se merece la victoria? Vota por tu favorito y elige al ganador del kit de Cuerpos especiales.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
La lista de Pueblos especiales no deja de crecer y esta semana cinco localidades luchan por hacerse con el título de la más molona.
El objetivo de sus embajadores rurales es colocar a su pueblo en el mapa de Cuerpos especiales y, ya de paso, llevarse el kit del programa a casa.
Solo puede ganar un pueblo y ahora te toca a ti. ¿Cuál de los cinco candidatos de la semana merece entrar en esta lista? ¿Baza, Peloche, Alcaraz, Grañón o Cella?
Cada vez resulta más complicado elegir. Los embajadores se lo curran con sus alegatos y a los pueblos candidatos les sobran razones para ganar.
Baza (Granada) es famosa por estar enfrentada con Guadix desde 1490. De Peloche (Badajoz) no podemos dejar de nombrar su playa de agua dulce con bandera azul. La Plaza Mayor de Alcaraz (Albacete) ha sido declarada Monumento Nacional. Grañón (La Rioja) saca pecho al hablar De la Iglesia de San Juan Bautista con un retablo del siglo XVI. Y Cella (Teruel), de tener el mayor pozo artesiano de Europa.
¿Cuál te convence más para darle el premio? Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y conecta el lunes la radio para conocer al pueblo ganador. ¡Y si quieres que el tuyo entre a concurso, no dejes de mandar un mensaje al 619 441 746 para presumir de localidad! El equipo del programa te está esperando.
¡Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales y elige al ganador de la semana!
- 1
Baza (Granada)
Población - 20.587 habitantes | Reclamo - el enfrentamiento con Guadix desde 1490 por la Virgen de la Piedad | Otras cosas típicas - la tranquilidad, los sitios para la gente joven y el gentilicio bastetano.
- 2
Peloche (Badajoz)
Población - 190 habitantes | Reclamo - la playa de agua dulce con bandera azul | Otras cosas típicas - los motes típicos como El Patillas o el pique con Herrera del Duque.
- 3
Alcaraz (Albacete)
Población - 1.200 habitantes | Reclamo - la Plaza Mayor de estilo renacentista y declarada Monumento Nacional | Otras cosas típicas - el título de la muy noble y leal ciudad de Alcaraz, que ostenta desde la época de los Reyes Católicos; las dos torres de la Plaza Mayor; las pinturas de Juan de Borgoña encontradas recientemente en la Iglesia de la Trinidad y la Romería de Nuestra Señora de Cortes, que data de 1222.
- 4
Grañón (La Rioja)
Población - 209 habitantes | Reclamo - la iglesia de San Juan bautista con un retablo del siglo XVI y un videomapping que se puede visitar dos días al mes | Otras cosas típicas - el albergue del Camino de Santiago, donde se abraza a los peregrinos; y el pique con Santo Domingo de La Calzada por una dehesa donde ambas localidades querían que pastase su ganado. La victoria fue para el héroe local Martín García.
- 5
Cella (Teruel)
Población - entre 2.500 y 3.000 habitantes | Reclamo - Fuente de Cella, el mayor pozo artesiano de Europa | Otras cosas típicas - piscinas de invierno y verano y el récord Guinness conseguido en 2000 al plato más grande de patatas bravas del mundo.