Quién es J Kbello: de ser padre con 19 años a concursar en 'Tu cara me suena'

Jesús Cabello, más conocido como J Kbello, comenzó su andadura profesional como bailarín antes que como cantante. El gaditano empezó su carrera en el baile urbano y, después, se interesó por la música —primero como compositor y luego como intérprete—.

En 2025, J Kbello compitió en el Benidorm Fest con V.I.P. y obtuvo la tercera posición en la final con 134 puntos, solo por detrás de Daniela Blasco y Melody. Así, el artista se quedó cerca de representar a España en Eurovisión 2025, una responsabilidad que finalmente asumió la de Dos Hermanas con Esa Diva.

Pero su carrera no se quedó ahí, sino que ha seguido triunfando en la música mientras compagina su vida personal, ya que J Kbello fue padre con 19 años.

Sus primeros pasos en la música

El cantante gaditano de 28 años se hizo popular gracias al programa de televisión Cover Night, en el que consiguió el segundo puesto. Aunque su estilo mezcla la música urbana y el reguetón, J Kbello ha reconocido que le gustaría adentrarse en el mundo del flamenco y que le gustaría trabajar con artistas como Abraham Mateo.

El compositor ha lanzado doce canciones a lo largo de su carrera, siendo su tema más popular V.I.P., su apuesta para el Benidorm Fest. Entre sus últimas canciones, destacan LLÁMAME junto a Jedet; su más reciente GORRIÓN y DÍMELO, DÁMELO, su colaboración con Nia.

En cuanto a su estilo, suele escribir canciones con un ritmo pegadizo y cargadas de sensualidad, y a las que suele acompañar de coreografías en sus directos.

'V.I.P.' iba a ser para Blas Cantó

Quedarse fuera en 2024 no le quitó las ganas de presentarse a la cuarta edición del Benidorm Fest. Lo curioso es que, originalmente, V.I.P. no iba a ser para J Kbello. En una entrevista con FormulaTV explicó que el tema nació en "una sesión de estudio que iba a ser para Blas Cantó".

"El productor empezó a hacer unos acordes y a mí me empezó a gustar... Yo antes había hablado con él de que quería hacer un afro, un UK garage, electrónica... Y, de repente, hizo unos acordes, salieron melodías y dijo: '¿Y si soltamos esto y lo hacemos para ti?'. Mientras íbamos haciendo la canción, decíamos: 'Esto es muy Benidorm'", contó. En esa misma entrevista, aseguró que empezaron a hacerla en abril y se terminó en septiembre.

Padre a los 19 años

J Kbello ha asegurado en más de una ocasión que no le gusta desvelar detalles de su vida privada, aunque se sabe que tiene un hijo del que ha hablado en numerosas ocasiones. "Él es mi fan número uno. Se sabe todas mis canciones, incluso las que no han salido. Es la persona que me hace tener los pies en la tierra. [...] Creo que me ha cambiado mi vida a mejor", apuntó en las redes del Benidorm Fest.

"Me enteré con 19 años de que mi expareja estaba embarazada"

El cantante de V.I.P. también ha contado que la paternidad le llegó muy temprano. "Me enteré con 19 años de que mi expareja estaba embarazada y fue algo inesperado por las dos partes", contó en otra entrevista. "A pesar de ello, tener un hijo era el sueño de mi vida. Adoro a los niños. Cuando estoy con ellos, soy uno más y me siento identificado con esa vitalidad".

De su hijo Mateo también dice que es el motor de su vida, quien le hace no tirar nunca la toalla. "Quiero ser un ejemplo para él. Le apoyaré haga lo que haga", explicó el cantante en una entrevista en la que habló de la importancia de ir a terapia.

"Voy a terapia para saber afrontar los cambios que me pone la vida. No por el hate. La gente es muy ingeniosa y me río mucho con lo que dicen. Lo que me preocupa son los cambios que se vienen en mi vida, personal y profesional", le confesó al periodista Adolfo Rodríguez antes de concursar en el Benidorm Fest.

Su participación en 'Tu cara me suena'

Durante la duodécima temporada de Tu cara me suena pudimos ver al artista interpretar el tema Lose Control de Teddy Swims, en el cual realizó una interpretación magistral y recibió los halagos del jurado. A pesar de que tan solo estuvo como invitado del programa, el artista declaró sus ganas de participar en la siguiente edición.

¡Pues dicho y hecho! J Kbello es uno de los nueve concursantes de Tu cara me suena 13, donde ya ha imitado a artistas como Daddy Yankee, Alex Warren o Juan Antonio Fuentes (Loco Mía). De hecho, el artista es uno de los favoritos para alzarse como el ganador de esta temporada. ¿Lo conseguirá...?