Todas las actuaciones de la Gala 9 de 'Tu cara me suena 13': de J Kbello a María Parrado
Elvis Presley, Queen, Merche, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo... Tu cara me suena 13 ha acogido nuevas imitaciones donde los concursantes se han enfrentado a estrellas de la música y artistas actuales.
¿Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena 13'? Conoce a los nueve famosos
Tu cara me suena 13 ha vivido una gala llena de calidad, y por eso el jurado y el público han discrepado con varias notas. Muchos concursantes solo tienen un punto de diferencia por lo ajustadas que han estado las puntuaciones.
1. J Kbello - 'Bossa Nova Baby' de Elvis Presley
J Kbello ha conseguido su tercera victoria en Tu cara me suena 13 gracias a su réplica de la voz y los movimientos de Elvis Presley cantando Bossa Nova Baby (1963). Así, el gaditano se ha proclamado ganador con la máxima nota posible: 24 puntos (12 del jurado y 12 del público).
2. María Parrado con Merche - 'Me han vuelto loca', 'Bombón', 'Distancia' y 'No me pidas más amor'
María Parrado quería vivir su propia Super Bowl, y lo ha hecho junto a Merche cantando algunos de sus éxitos: Me han vuelto loca, Bombón, Distancia y No me pidas más amor. Su deseo se ha convertido en una segunda posición y 20 puntos (11 del jurado y 9 del público).
3. Martín Savi - 'Bohemian Rhapsody' de Queen
El público ha abucheado al jurado al conocer su nota a Martín Savi, que ha imitado a Freddie Mercury cantando al piano Bohemian Rhapsody (1975). Al final, el argentino ha quedado tercero con 19 puntos (8 del jurado y 11 del público).
4. Cristina Castaño con Zapata Tenor - 'There Must Be an Angel (Playing with My Heart)' de Eurythmics con Luciano Pavarotti
Cristina Castaño ha invitado a Zapata Tenor para imitar a Annie Lennox, de Eurythmics, con Luciano Pavarotti. Su dúo con There Must Be an Angel (Playing with My Heart) (1985) le ha valido un cuarto puesto y 18 puntos (10 del jurado y 8 del público).
5. Sole Giménez - 'Mi tierra' de Gloria Estefan
Sole Giménez se ha enfrentado a la voz de Gloria Estefan cantando Mi tierra (1993). En total, la concursante ha conseguido 17 puntos (7 del jurado y 10 del público).
6. Paula Koops - 'traitor' de Olivia Rodrigo
Paula Koops se ha sentado al piano para imitar a Olivia Rodrigo al ritmo de traitor (2021), una balada de desamor del álbum debut de la estadounidense. Con ella, la joven concursante ha sumado 16 puntos (9 del jurado y 7 del público).
7. Leonor Lavado - 'b.o.b.o.' de Paula Koops
Paula Koops es concursante, pero también artista. Por eso, Leonor Lavado ha imitado a su compañera de Tu cara me suena con su canción b.o.b.o. (2024). La actuación le ha valido 12 puntos (6 del jurado y 6 del público).
8. Aníbal Gómez - 'Toda' de Jesulín de Ubrique
Algo parecido ha ocurrido con Aníbal Gómez, que ha recibido la ayuda de Jesulín de Ubrique para imitarle cantando su éxito Toda (1996). El resultado no ha convencido mucho, por lo que ha terminado penúltimo con 9 puntos (5 del jurado y 4 del público).
9. Jesulín de Ubrique - 'Carolina' de M-Clan
La misma nota ha conseguido Jesulín de Ubrique con su imitación de Carlos Tarque con Carolina: 9 puntos (4 del jurado y 5 del público).
Invitada: María Peláe - 'La llorona' de Chavela Vargas
Esta semana, María Peláe ha acudido como invitada para recrear el mítico himno de Chavela Vargas: La llorona.