Todas las actuaciones de la Gala 9 de 'Tu cara me suena 13': de J Kbello a María Parrado

J Kbello imita a Elvis Presley en la Gala 9 de 'Tu cara me suena 13' | Atresplayer

Tu cara me suena 13 ha vivido una gala llena de calidad, y por eso el jurado y el público han discrepado con varias notas. Muchos concursantes solo tienen un punto de diferencia por lo ajustadas que han estado las puntuaciones.

1. J Kbello - 'Bossa Nova Baby' de Elvis Presley

J Kbello ha conseguido su tercera victoria en Tu cara me suena 13 gracias a su réplica de la voz y los movimientos de Elvis Presley cantando Bossa Nova Baby (1963). Así, el gaditano se ha proclamado ganador con la máxima nota posible: 24 puntos (12 del jurado y 12 del público).

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’ | José Irún

2. María Parrado con Merche - 'Me han vuelto loca', 'Bombón', 'Distancia' y 'No me pidas más amor'

María Parrado quería vivir su propia Super Bowl, y lo ha hecho junto a Merche cantando algunos de sus éxitos: Me han vuelto loca, Bombón, Distancia y No me pidas más amor. Su deseo se ha convertido en una segunda posición y 20 puntos (11 del jurado y 9 del público).

¡Sorpresa en la Super Bowl de María Parrado! Merche se une a su actuación en directo | José Irún

3. Martín Savi - 'Bohemian Rhapsody' de Queen

El público ha abucheado al jurado al conocer su nota a Martín Savi, que ha imitado a Freddie Mercury cantando al piano Bohemian Rhapsody (1975). Al final, el argentino ha quedado tercero con 19 puntos (8 del jurado y 11 del público).

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena | José Irún

4. Cristina Castaño con Zapata Tenor - 'There Must Be an Angel (Playing with My Heart)' de Eurythmics con Luciano Pavarotti

Cristina Castaño ha invitado a Zapata Tenor para imitar a Annie Lennox, de Eurythmics, con Luciano Pavarotti. Su dúo con There Must Be an Angel (Playing with My Heart) (1985) le ha valido un cuarto puesto y 18 puntos (10 del jurado y 8 del público).

¡Fusión de vozarrones! Cristina Castaño y Zapata Tenor se transforman en Eurythmics y Luciano Pavarotti | José Irún

5. Sole Giménez - 'Mi tierra' de Gloria Estefan

Sole Giménez se ha enfrentado a la voz de Gloria Estefan cantando Mi tierra (1993). En total, la concursante ha conseguido 17 puntos (7 del jurado y 10 del público).

Deseo cumplido: Sole Giménez disfruta sobre el escenario como Gloria Estefan rodeada de bailarines | José Irún

6. Paula Koops - 'traitor' de Olivia Rodrigo

Paula Koops se ha sentado al piano para imitar a Olivia Rodrigo al ritmo de traitor (2021), una balada de desamor del álbum debut de la estadounidense. Con ella, la joven concursante ha sumado 16 puntos (9 del jurado y 7 del público).

Paula Koops crea una atmósfera única con ‘Traitor’ de Olivia Rodrigo | José Irún

7. Leonor Lavado - 'b.o.b.o.' de Paula Koops

Paula Koops es concursante, pero también artista. Por eso, Leonor Lavado ha imitado a su compañera de Tu cara me suena con su canción b.o.b.o. (2024). La actuación le ha valido 12 puntos (6 del jurado y 6 del público).

¿Quién es quién? Leonor Lavado se convierte en Paula Koops para interpretar ‘B.O.B.O’ | José Irún

8. Aníbal Gómez - 'Toda' de Jesulín de Ubrique

Algo parecido ha ocurrido con Aníbal Gómez, que ha recibido la ayuda de Jesulín de Ubrique para imitarle cantando su éxito Toda (1996). El resultado no ha convencido mucho, por lo que ha terminado penúltimo con 9 puntos (5 del jurado y 4 del público).

¡Pura fantasía! Aníbal Gómez recrea el mítico ‘Toda’ de Jesulín de Ubrique | José Irún

9. Jesulín de Ubrique - 'Carolina' de M-Clan

La misma nota ha conseguido Jesulín de Ubrique con su imitación de Carlos Tarque con Carolina: 9 puntos (4 del jurado y 5 del público).

¡Nostalgia en estado puro! Jesulín de Ubrique se mete en la piel de M-Clan con ‘Carolina’ | José Irún

Invitada: María Peláe - 'La llorona' de Chavela Vargas

Esta semana, María Peláe ha acudido como invitada para recrear el mítico himno de Chavela Vargas: La llorona.