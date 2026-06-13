¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 9

Manel Fuentes con el jurado de 'Tu cara me suena 13' en la Gala 9 | Atresmedia

La Gala 9 de Tu cara me suena 13 ha estado más reñida de lo habitual. El público ha abucheado las notas del jurado a Martín Savi, aunque también ha habido discrepancias en las puntuaciones de Sole Giménez, María Parrado y Cristina Castaño. Donde no ha habido dudas ha sido en la elección del ganador de la noche.

J Kbello, ganador por tercera vez

J Kbello se ha proclamado el ganador de la novena gala de Tu cara me suena 13, siendo esta la tercera vez que vence al resto de sus compañeros. El gaditano ha imitado a Elvis Presley y ha conquistado tanto al público como al jurado, que le han otorgado la máxima nota posible: 24 puntos.

"Desde la primera actuación que has hecho aquí, has marcado mucho el camino, el rumbo, la actitud... No fallas mucho. No te lo permites", ha valorado Chenoa. "Encima tienes una personalidad muy cool, me encanta verte actuar. Tienes ese punto magnético en la imitación, y eso te va a acompañar toda la vida", ha añadido, a lo que el concursante ha respondido: "Desde que era pequeño, yo soñaba con ser bailarín de este programa. Vivir esta oportunidad hace que no me pueda permitir tomármelo a la ligera".

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’ | José Irún

J Kbello ha destinado los 3.000 euros a El Pulmón de la Bahía: "Yo vivía en Puerto Real, un pueblo de Cádiz. Me gustaba llevar a mi hijo a Las Canteras, un sitio maravilloso con mucha naturaleza. Hubo una persona a la que le dio por quemar la gran mayoría de esa zona. Fue todo muy apocalíptico. Esta asociación intenta restaurar la flora y la fauna que había. Como para mí fue tan importante, este dinero va para ello", ha contado.

Clasificación de la Gala 9

1. J Kbello - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. María Parrado - 20 (11 del jurado, 9 del público)

3. Martín Savi - 19 (8 del jurado, 11 del público)

4. Cristina Castaño - 18 (10 del jurado, 8 del público)

5. Sole Giménez - 17 (7 del jurado, 10 del público)

6. Paula Koops - 16 (9 del jurado, 7 del público)

7. Leonor Lavado - 12 (6 del jurado, 6 del público)

8. Aníbal Gómez - 9 (5 del jurado, 4 del público)

9. Jesulín de Ubrique - 9 (4 del jurado, 5 del público)

Clasificación general

Tras la novena gala, J Kbello recupera el liderato a tres puntos de diferencia de María Parrado. Por lo demás, el orden de la clasificación general se mantiene intacto.

1. J Kbello - 185 puntos

2. María Parrado - 182

3. Cristina Castaño - 173

4. Martín Savi - 159

5. Paula Koops - 150

6. Sole Giménez - 140

7. Aníbal Gómez - 108

8. Jesulín de Ubrique - 106

9. Leonor Lavado - 93

A quién imitarán en la Gala 10

Una noche más, el pulsador ha decidido a qué artista tendrá que imitar cada concursante en la próxima gala. Esta vez, Leonor Lavado y Martín Savi tendrán que invitar a un amigo para imitar a Bad Gyal con Juanka y David Bisbal con Luis Fonsi, respectivamente.