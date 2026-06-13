Conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla: a qué hora empiezan, mapa de La Cartuja y las cuatro fechas

Manuel Carrasco actúa cuatro noches en La Cartuja de Sevilla este mes de junio, y con ellos ofrecerá una propuesta "inédita". Será el primer artista español que "convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década". Estos son Bailar el viento, La cruz del mapa, Corazón y flecha y Pueblo salvaje.

Aún pueden comprarse las últimas localidades a través de la página web del artista. Si ya tienes tu entrada, entonces apunta a qué hora abren las puertas, cuándo empieza el concierto y por qué puerta del estadio debes entrar.

Las cuatro fechas de Manuel Carrasco en La Cartuja

Sábado, 13 de junio – Viento Salvaje

– Domingo, 14 de junio – La Cruz Salvaje

– Viernes, 19 de junio – Corazón Salvaje

– Sábado, 20 de junio – Pueblo Salvaje I y II

Horario para ver a Manuel Carrasco en La Cartuja

Apertura de puertas - 18:00

Inicio del concierto - 22:00

Puertas de entrada según el tipo de entrada

Según el tipo de entrada que tengas, debes acceder por una zona. La ubicación de cada puerta puedes encontrarla en el mapa del recinto que encontrarás más abajo en este artículo.

Preferencia

Puerta 1 - Grada Club

- Grada Club Puerta 2 - Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage B / Zona Salvaje B

- Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage B / Zona Salvaje B Puerta 3 - Grada Club

- Grada Club Puerta 16 - Grada Alta / Voladizo

Gol Sur

Puerta 4 - Grada Alta Inferior y Superior

- Grada Alta Inferior y Superior Puerta 6 - Grada Baja Inferior y Superior / Grada Media / Grada Alta Inferior PMR

- Grada Baja Inferior y Superior / Grada Media / Grada Alta Inferior PMR Puerta 7 - Grada Alta Inferior y Superior

Fondo

Puerta 8 - Grada Alta / Voladizo

- Grada Alta / Voladizo Puerta 9 - Grada Club

- Grada Club Puerta 10 - Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage A / Zona Salvaje A

- Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage A / Zona Salvaje A Puerta 11 - Grada Club

Túner Sur-Acceso Base

Pista / PMR Pista

¿Se puede llevar comida?

Según informa el estadio, los asistentes a La Cartuja pueden acceder al concierto "con un sándwich/bocadillo pequeño y agua pequeña sin tapón". Además, habrá comida dentro del recinto.

Así serán los cuatro conciertos

El artista ofrecerá una serie de espectáculos independientes con un denominador común: Salvaje desde la Raíz. Recuperará antiguas canciones, revisitará visuales, incorporará elementos iconográficos y vestuarios de cada etapa... entre otras cuestiones. Su intención es que todo sea "igual pero diferente a la vez".

"Está siendo muy fuerte, es como una oportunidad única en la vida", dijo Manuel Carrasco en Cuerpos especiales sobre los shows de la ciudad hispalense. "Además, vamos a hacer cuatro conciertos diferentes", añadió, confesando que su nivel de nervios es 12. "Tenemos una oportunidad única para hacer algo único y lo vamos a hacer, supermontaje, supershow. Vamos a intentar sorprender a la gente".

"La gente puede elegir a qué show ir, qué época visitar... y habrá también gente que vaya a los cuatro", siguió, para luego adelantar en exclusiva que "va a haber varias colaboraciones, bastantes... y además en los diferentes días". Carrasco confesó que una será con alguien que empieza por E y el nombre de Eva Soriano da una pista. ¿Eva Amaral? ¿Jordi Évole? La respuesta la tendremos pronto.