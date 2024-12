¿Quién va a 'El Hormiguero' esta semana? Los invitados del 9 al 12 de diciembre

Tras las entrevistas a Dabiz Muñoz o Aaron Taylor-Johnson durante la primera semana de diciembre, El Hormiguero continúa una semana más con nuevos invitados.

En total, cinco rostros asistirán al plató del programa de Antena 3 para presentar sus proyectos. Y son cinco porque dos van juntos. ¡Apunta y no te los pierdas!

Lunes 9: Patrick Dempsey

Pablo Motos volverá a entrevistar a una figura internacional con la visita del actor estadounidense Patrick Dempsey, reconocido por sus trabajos en la serie Anatomía de Grey o la película Bridget Jones Baby. También actúa en el largometraje Ferrari, estrenada este año. Y precisamente sobre su pasión por el mundo del motor hablará en el programa, así como sobre algunas de sus experiencias como profesional en activo.

Patrick Dempsey | Getty Images

Martes 10: C. Tangana y Yerai Cortés

C. Tangana ya no es solo cantante: ahora es director de cine. El artista estrenó su documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián. "Como músico no valgo un duro. Yo siento que voy haciendo cosas, mejor o peor. Y el público me va confirmando si tengo más dinero para financiar lo siguiente que quiero hacer", dijo el cantante en el festival. Ahora, va a El Hormiguero para presentar su primera película junto al protagonista: el guitarrista flamenco Yerai Cortés.

Yerai Cortés y C. Tangana | Getty Images

Miércoles 11: Alaska

Directamente desde Mask Singer, Alaska se pasará a hablar con Pablo Motos sobre su propio documental: Alaska Revelada, cuyo estreno está previsto para el 15 de diciembre. A partir de esa fecha, podremos conocer a la artista como nunca antes lo habíamos hecho.

Alaska en 2024 | GTRES

Jueves 12: Karlos Arguiñano

El cocinero más querido por las familias españolas vuelve a El Hormiguero para presentar su nuevo libro: 545 recetas para triunfar. Fáciles de hacer y ricas de comer. Y, por supuesto, para echarse unas risas junto a Pablo Motos y el público presente en el plató.

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero' | Gtres

